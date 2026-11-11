Nvidia se prepara para destituir CEO envolvido em escândalo, diz jornal

Jensen Huang manteve relação extraconjulgal com uma mulher acusada de espionagem para a China

O conselho de administração da Nvidia se prepara para destituir o cofundador e diretor-executivo da empresa, Jensen Huang, informaram nesta quarta-feira (11) veículos de comunicação dos Estados Unidos, após a revelação de que ele manteve um relacionamento extraconjugal com uma mulher acusada de espionagem para a China.

O conselho da empresa líder no mercado de chips deverá se reunir para decidir o futuro de Huang, segundo o jornal The Wall Street Journal, que citou fontes familiarizadas com o assunto.

The New York Times informou nesta quarta-feira que Huang também manteve um segundo relacionamento com uma de suas subordinadas.

O jornal afirmou que existem provas em vídeo do executivo de 63 anos em atitude amorosa com a vice-presidente de saúde da Nvidia, Kimberly Powell.

A mulher, de 48 anos, é a principal representante pública da Nvidia nos esforços para expandir o uso da tecnologia de chips no ensino superior e na área da saúde.

The New York Times afirma que testemunhas viram Huang e Powell “trocando carícias em um hotel” na Califórnia.

A reportagem sobre esse segundo relacionamento foi publicada depois que Huang reconheceu ter mantido um vínculo com Alice Huang, alta executiva da empresa de centros de dados Megaspeed, com sede em Singapura.

The Wall Street Journal informou que os dois foram fotografados juntos em Taipé em 2024 e 2025.

Segundo um memorando dos serviços de inteligência americanos, Alice Huang, com quem Jensen Huang não tem parentesco, era agente do Ministério da Segurança do Estado da China. Pequim rejeita as acusações.

Em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia no domingo, Huang reconheceu um caso extraconjugal e pediu desculpas tanto à família quanto aos funcionários da empresa. “Não fui fiel à minha esposa”, afirmou.

A Nvidia abriu uma investigação independente após “relatos recentes de que o fundador e diretor-executivo Jensen Huang tem sido alvo da inteligência estrangeira”.

Segundo informou The New York Times, o Congresso também pediu que ele participe de uma sessão informativa a portas fechadas sobre suas interações com Alice Huang.

The New York Times afirma que Huang, que se tornou uma espécie de assessor informal do presidente Donald Trump, pode ter revelado informações sobre o que o presidente pensa a respeito da inteligência artificial.