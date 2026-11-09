Caso Nvidia: o que se sabe sobre o escândalo de espionagem

CEO da Nvidia, Jensen Huang, discursa em um evento que reúne toda a empresa, realizado nos lotes T17 e T18 do Parque Tecnológico Shilin-Beitou, em Taipei, no dia 27 de maio de 2026

O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, cuja empresa impulsiona o crescimento da inteligência artificial (IA), admitiu ter tido um caso extraconjugal com uma empresária chinesa que, segundo a inteligência americana, trabalhava para Pequim. Huang, de 63 anos, reconheceu no domingo (8) ter mantido um relacionamento extraconjugal em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia.

“Fui infiel à minha esposa”, escreveu. “Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Lamento profundamente”, declarou. Huang é casado com sua esposa, Lori, desde 1985.

As declarações foram divulgadas depois que o jornal The New York Times informou que autoridades da inteligência dos Estados Unidos concluíram que a mulher, Alice Huang, trabalhava para Pequim e estava vazando informações. A Nvidia informou anteriormente que as interações de Huang com a executiva chinesa “não eram incomuns nem inesperadas”, devido à relação comercial entre ambos.

Quem é Alice Huang?

Captura de tela, extraída de um vídeo da CTI obtido por meio da AFPTV mostra Alice Huang (à direita) — uma executiva chinesa ligada à empresa de data centers Megaspeed — participando de um jantar oferecido pelo diretor executivo da Nvidia – / VARIOUS SOURCES / AFP

Alice Huang – também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang – é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed. A empresa, sediada em Singapura, foi desmembrada de uma companhia chinesa em 2023 e aluga capacidade computacional baseada em chips da Nvidia. O The Wall Street Journal informou que ela e Huang foram fotografados juntos em Taipé em 2024 e 2025.

Segundo o Times, um memorando distribuído entre altos funcionários americanos citava informações de inteligência de que ela era uma agente do Ministério da Segurança do Estado da China. O documento de inteligência afirmava que a mulher havia sido recrutada para reunir informações sobre Huang e tentar pressioná-lo a fazer com que a Nvidia vendesse seus chips mais avançados para a China.

O Journal informou que as autoridades de Singapura e de Taiwan também suspeitavam que os serviços de inteligência chineses a haviam recrutado depois de tomar conhecimento de sua proximidade com Huang. Até o momento, não se sabe o paradeiro de Alice Huang.

Autoridades americanas suspeitam que a Megaspeed tenha ajudado a introduzir clandestinamente chips sujeitos a restrições na China, e o Departamento de Justiça assumiu uma investigação federal sobre a empresa.

Por que esse caso é importante?



A Nvidia controla aproximadamente 90% do mercado de chips utilizados para treinar e executar modelos de IA. Washington restringe a venda dos modelos mais avançados para a China desde 2022, durante o governo de Joe Biden. Huang também tem sido um dos conselheiros informais mais influentes de Trump em questões relacionadas à IA.

O Journal informou que autoridades da inteligência suspeitavam do relacionamento extraconjugal enquanto Huang pressionava a Casa Branca a permitir a exportação de chips para a China. No final do ano passado, ele defendeu a venda dos chips mais potentes da Nvidia para aquele país, uma tentativa bloqueada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e por outras autoridades.

Trump, no entanto, permitiu a venda de um processador menos avançado, em troca de uma participação de 25% dos lucros para os Estados Unidos. Segundo o Times, Trump foi informado sobre as informações de inteligência há aproximadamente um ano e não tomou nenhuma medida a respeito. Trump afirmou neste domingo que não se arrependia de não ter agido. “Ele é um homem honrado. Acho que provavelmente tem uma explicação”, insistiu.