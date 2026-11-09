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Caso Nvidia: o que se sabe sobre o escândalo de espionagem

Diretor-executivo, Jensen Huang, cuja empresa impulsiona o crescimento da inteligência artificial (IA), admitiu ter tido um caso extraconjugal com uma empresária chinesa

AFP

CEO da Nvidia
CEO da Nvidia, Jensen Huang, discursa em um evento que reúne toda a empresa, realizado nos lotes T17 e T18 do Parque Tecnológico Shilin-Beitou, em Taipei, no dia 27 de maio de 2026 I-HWA CHENG / AFP

O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, cuja empresa impulsiona o crescimento da inteligência artificial (IA), admitiu ter tido um caso extraconjugal com uma empresária chinesa que, segundo a inteligência americana, trabalhava para Pequim. Huang, de 63 anos, reconheceu no domingo (8) ter mantido um relacionamento extraconjugal em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia.

“Fui infiel à minha esposa”, escreveu. “Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Lamento profundamente”, declarou. Huang é casado com sua esposa, Lori, desde 1985.

As declarações foram divulgadas depois que o jornal The New York Times informou que autoridades da inteligência dos Estados Unidos concluíram que a mulher, Alice Huang, trabalhava para Pequim e estava vazando informações. A Nvidia informou anteriormente que as interações de Huang com a executiva chinesa “não eram incomuns nem inesperadas”, devido à relação comercial entre ambos.

Quem é Alice Huang?

Captura de tela, extraída de um vídeo da CTI obtido por meio da AFPTV mostra Alice Huang (à direita) — uma executiva chinesa ligada à empresa de data centers Megaspeed — participando de um jantar oferecido pelo diretor executivo da Nvidia – / VARIOUS SOURCES / AFP

Alice Huang – também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang – é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed. A empresa, sediada em Singapura, foi desmembrada de uma companhia chinesa em 2023 e aluga capacidade computacional baseada em chips da Nvidia. O The Wall Street Journal informou que ela e Huang foram fotografados juntos em Taipé em 2024 e 2025.

Segundo o Times, um memorando distribuído entre altos funcionários americanos citava informações de inteligência de que ela era uma agente do Ministério da Segurança do Estado da China. O documento de inteligência afirmava que a mulher havia sido recrutada para reunir informações sobre Huang e tentar pressioná-lo a fazer com que a Nvidia vendesse seus chips mais avançados para a China.

O Journal informou que as autoridades de Singapura e de Taiwan também suspeitavam que os serviços de inteligência chineses a haviam recrutado depois de tomar conhecimento de sua proximidade com Huang. Até o momento, não se sabe o paradeiro de Alice Huang.

Autoridades americanas suspeitam que a Megaspeed tenha ajudado a introduzir clandestinamente chips sujeitos a restrições na China, e o Departamento de Justiça assumiu uma investigação federal sobre a empresa.

Por que esse caso é importante?

A Nvidia controla aproximadamente 90% do mercado de chips utilizados para treinar e executar modelos de IA. Washington restringe a venda dos modelos mais avançados para a China desde 2022, durante o governo de Joe Biden. Huang também tem sido um dos conselheiros informais mais influentes de Trump em questões relacionadas à IA.

O Journal informou que autoridades da inteligência suspeitavam do relacionamento extraconjugal enquanto Huang pressionava a Casa Branca a permitir a exportação de chips para a China. No final do ano passado, ele defendeu a venda dos chips mais potentes da Nvidia para aquele país, uma tentativa bloqueada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e por outras autoridades.

Trump, no entanto, permitiu a venda de um processador menos avançado, em troca de uma participação de 25% dos lucros para os Estados Unidos. Segundo o Times, Trump foi informado sobre as informações de inteligência há aproximadamente um ano e não tomou nenhuma medida a respeito. Trump afirmou neste domingo que não se arrependia de não ter agido. “Ele é um homem honrado. Acho que provavelmente tem uma explicação”, insistiu.

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