JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Economia

Simples Nacional: empresas têm até quarta para escolher como pagar IBS e CBS

Pequenos negócios poderão manter novos tributos dentro do DAS ou optar pelo recolhimento separado; escolha vale para o primeiro semestre de 2027

Jovem Pan

Pilar prateado com o logo e os dizeres "Receita Federal"
Superintendência da Receita Federal, em Brasília. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Empresas do Simples Nacional que quiserem recolher o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) pelo regime regular têm até esta quarta-feira (30) para fazer a opção.

Quem já está no Simples e quiser manter os dois tributos dentro do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) não precisa fazer nada. Sem a opção pelo regime regular, IBS e CBS continuarão na guia única no primeiro semestre de 2027.

A mudança faz parte da implementação da reforma tributária sobre o consumo. A partir de janeiro, as empresas do Simples poderão manter os novos tributos dentro do regime ou recolhê-los separadamente.

Quais são as opções?

Na prática, há dois caminhos:

IBS e CBS dentro do Simples: os dois tributos são recolhidos junto com os demais no DAS.

IBS e CBS pelo regime regular: a empresa continua no Simples Nacional para os demais tributos, mas passa a calcular e pagar IBS e CBS separadamente.

A opção feita até 30 de setembro define a forma de recolhimento entre janeiro e junho de 2027.

Qual é a diferença na prática?

Uma das principais diferenças está nos créditos tributários.

A empresa que mantiver IBS e CBS dentro do Simples não poderá aproveitar créditos desses dois tributos nas próprias compras.

Já quem optar pelo regime regular poderá aproveitar créditos de IBS e CBS nas hipóteses permitidas pela legislação.

A diferença também aparece para os clientes.

Uma empresa submetida ao regime regular que comprar produtos ou serviços de uma empresa do Simples poderá aproveitar crédito correspondente ao IBS e à CBS devidos pelo fornecedor naquela operação.

Quando o fornecedor também estiver no regime regular de IBS e CBS, o sistema de créditos segue as regras gerais da reforma.

Para quem essa escolha pesa mais?

A própria Receita Federal destaca que o regime regular pode ser especialmente relevante para empresas que fazem negócios com outras pessoas jurídicas.

Isso ocorre porque o aproveitamento de créditos pode influenciar tanto os custos da própria empresa quanto a relação comercial com seus clientes.

Já nas vendas para consumidor final que não esteja sujeito ao regime regular, esse crédito não é aproveitado pelo comprador.

Por isso, não existe uma alternativa que seja automaticamente melhor para todas as empresas.

E se a empresa não fizer nada?

Quem já está regularmente no Simples Nacional não precisa apresentar uma nova opção para permanecer no regime.

Se também não escolher o regime regular de IBS e CBS até 30 de setembro, os dois tributos serão recolhidos dentro do DAS entre janeiro e junho de 2027.

A exceção é para empresas que tenham registro de exclusão futura do Simples. Nesse caso, é necessário verificar a situação no Portal do Simples Nacional.

Dá para mudar de ideia?

Sim.

A opção pelo regime regular feita em setembro poderá ser cancelada até 30 de novembro de 2026.

Quem não escolher o regime regular agora terá uma nova oportunidade entre 1º e 31 de março de 2027. A opção feita nesse período produzirá efeitos de julho a dezembro.

Depois que a empresa entra no regime regular de IBS e CBS, a escolha continua valendo nos períodos seguintes se não houver renúncia dentro dos prazos previstos.

A legislação também prevê restrições para o retorno ao recolhimento pelo Simples em algumas situações envolvendo créditos tributários.

E quem ainda não está no Simples?

A empresa que não é optante e deseja ingressar no Simples Nacional em 2027 também tem até 30 de setembro para fazer o pedido.

Se a opção for aceita, os efeitos começam em 1º de janeiro de 2027.

As empresas que já fazem parte do Simples não precisam pedir novamente a adesão, salvo se houver registro de exclusão futura.

Empresas abertas entre 1º de outubro e 31 de dezembro de 2026 terão regras específicas para fazer a opção no momento da inscrição no CNPJ.

E o MEI?

A escolha entre recolher IBS e CBS dentro do Simples ou pelo regime regular não se aplica ao Microempreendedor Individual (MEI).

Para quem deseja ingressar ou permanecer no Simei, o período de opção continua sendo janeiro.

O que a empresa deve avaliar?

Antes de optar pelo regime regular, o empresário deve observar principalmente:

  • quanto a empresa compra de fornecedores;
  • quanto poderá aproveitar em créditos de IBS e CBS;
  • se vende principalmente para outras empresas ou para consumidores finais;
  • o impacto da escolha no fluxo de caixa;
  • o efeito do modelo sobre clientes e fornecedores.

A Receita Federal recomenda que a decisão seja feita de forma individualizada, de acordo com as características de cada negócio.

Assuntos

continue lendo

Uma pequena torre de moedas prateadas em cima de várias notas coloridas Economia Queda na arrecadação com dividendos ameaça equilíbrio fiscal, avalia economista Hulisses Dias afirma que antecipação de pagamentos pelas empresas contribuiu para redução da receita prevista pelo governo
  1. Governo confirma abertura da China para miúdos suínos do Brasil, mercado de US$ 100 mi/ano Estadão Conteúdo · há 21 horas
  2. Associação de bets rompe acordo de combate à manipulação de resultados após medida de Lula Jovem Pan · há 1 dia
  3. Governo prorroga subvenção ao diesel em R$ 2,12 por litro por 30 dias Estadão Conteúdo · há 2 dias
  4. Governo vai ‘comprar dívidas’; saiba como funciona o novo Desenrola Brasil Agência Brasil · há 2 dias