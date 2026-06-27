Sob recuperação judicial, St. Marche acerta venda para a varejista Cencosud

Com 32 lojas, rede de supermercados paulista passa ao controle da gigante chilena após crise financeira agravada pela alta dos juros

A rede de supermercados premium St. Marche oficializou sua venda para a varejista chilena Cencosud. O anúncio ocorre simultaneamente ao pedido de recuperação judicial da empresa brasileira, protocolado na Justiça de São Paulo na quarta-feira (24).

O negócio depende agora da aprovação do plano de recuperação judicial pela Justiça. A St. Marche, que já vinha de um processo de recuperação extrajudicial com dívidas estimadas em R$ 530 milhões, viu sua situação financeira se agravar devido à pressão de credores, o que motivou a venda.

Um ponto importante do acordo destacado pela Cencosud é que a aquisição das 32 lojas será feita sem a transferência de dívidas financeiras para o grupo chileno. A operação garante que as unidades incorporadas ao portfólio da gigante internacional estejam livres de débitos, protegendo o caixa da compradora.

Recentemente, a rede paulista havia recebido um aporte de R$ 90 milhões de um fundo americano e do banco BTG Pactual, mas o montante não foi suficiente para frear a crise.

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