4 mudanças que devem redefinir o futuro do live marketing

Especialistas apontam como inteligência artificial, dados e automação tendem a transformar os eventos sem deixar de lado a conexão humana

Live marketing deve redesenhar a forma como marcas, empresas e público se relacionam Imagem: Katcha_Natsarin | Shutterstock

O live marketing vive um momento de transformação que deve redesenhar a forma como marcas, empresas e público se relacionam. Com o avanço da inteligência artificial, da automação e da análise de dados, eventos tendem a se tornar cada vez mais personalizados, responsivos e estratégicos, tanto do ponto de vista da experiência quanto da mensuração de resultados.

Mais do que incorporar novas ferramentas, o setor começa a operar sob uma lógica de convergência tecnológica, em que diferentes inovações passam a atuar juntas e ampliam o potencial das experiências ao vivo. A reflexão tem aparecido com força em discussões internacionais sobre o futuro dos negócios e da comunicação e ajuda a explicar por que o live marketing deve ganhar um novo papel dentro das estratégias das empresas.

“Por muito tempo, a tecnologia foi tratada como um recurso de apoio ou como um elemento de impacto visual. Agora, ela passa a fazer parte da inteligência da experiência, ajudando a entender comportamentos, ajustar interações e criar jornadas mais relevantes para o público”, afirma Ana Carolina Medeiros, diretora de live marketing do Grupo MM Eventos.

Convergência tecnológica redefine o futuro dos eventos

Amy Webb, referência internacional em tendências e tecnologias emergentes, também tem chamado atenção para esse cenário ao defender que as transformações mais profundas não acontecem por causa de uma inovação isolada, mas da combinação entre várias tecnologias atuando ao mesmo tempo.

Segundo ela, é essa convergência entre inteligência artificial, sensores, dados, plataformas e automação que tende a alterar setores inteiros da economia. A leitura ajuda a entender por que o futuro dos eventos não está apenas na adoção de ferramentas novas, mas na capacidade de integrá-las de forma estratégica e humana.

A seguir, especialistas apontam 4 mudanças que devem marcar essa nova fase. Confira:

1. Eventos mais personalizados

Uma das mudanças mais evidentes deve ser o avanço da personalização. Em vez de experiências padronizadas para todos os participantes, a tendência é que eventos sejam planejados para responder de forma mais precisa aos interesses, perfis e comportamentos do público. Significa que conteúdos, ativações e interações podem ser adaptados conforme a jornada das pessoas no ambiente.

“A personalização deixa de ser uma promessa genérica e passa a ser uma possibilidade concreta. Quando você entende melhor quem está ali, como essa pessoa circula e com o que interage, cria experiências mais relevantes e menos dispersas”, explica Ana Carolina Medeiros.

O movimento é importante porque o público, de modo geral, passou a esperar interações mais fluidas e direcionadas em praticamente todos os contextos, inclusive nos presenciais. Para as marcas, isso representa a chance de construir relações mais significativas e menos superficiais.

2. Dados ganham papel central na estratégia

Outra mudança importante está no uso de dados para orientar decisões. Se antes muitos eventos eram avaliados sobretudo por percepção, repercussão ou impacto visual, agora a tendência é ampliar a capacidade de leitura sobre o comportamento do público e o desempenho de cada ação.

Indicadores como fluxo de pessoas, permanência em espaços, interesse por ativações e níveis de engajamento tendem a ganhar mais peso no planejamento e na avaliação dos resultados. “Os dados ajudam a transformar o evento em uma plataforma de inteligência. Eles mostram o que realmente chamou atenção, o que funcionou melhor e onde estão as oportunidades de ajuste”, diz Ana Carolina Medeiros.

A visão analítica não reduz o valor criativo do live marketing. Ao contrário, permite que a criatividade seja aplicada com mais precisão. Em vez de apostar apenas no efeito surpresa, o setor passa a combinar sensibilidade, estratégia e leitura de comportamento.

Processos como direcionamento de informações, recomendações de conteúdo e comunicação em tempo real tendem a se tornar mais eficientes com o live marketing Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Automação deve tornar a experiência mais fluida

A automação também deve ocupar um espaço cada vez mais importante, tanto nos bastidores quanto na experiência do público. Processos como credenciamento, direcionamento de informações, recomendações de conteúdo e comunicação em tempo real tendem a se tornar mais integrados e eficientes.

Para Amy Webb, esse avanço da automação faz parte de uma reorganização mais ampla da dinâmica de trabalho e consumo. No caso dos eventos, isso pode representar experiências mais ágeis, menos burocráticas e mais conectadas ao contexto de cada participante.

Ana Carolina Medeiros observa que a automação não deve ser confundida com distanciamento. “Quando bem aplicada, ela elimina atritos e libera espaço para que a experiência humana apareça com mais força. O problema não está na automação em si, mas no uso frio ou mal planejado dela”, afirma.

Uma das tendências do setor é justamente usar a tecnologia para simplificar a jornada e não para complicá-la. Quanto mais natural a experiência parecer para o público, maior tende a ser sua efetividade.

4. O fator humano se torna ainda mais valioso

Por mais que a tecnologia avance em ritmo acelerado, especialistas avaliam que isso não diminui a importância da presença, da troca e da conexão genuína. “Eventos continuam sendo espaços de encontro, confiança e vínculo. A tecnologia amplia possibilidades, mas o que faz uma experiência ser memorável é a forma como ela mobiliza as pessoas de verdade”, afirma Ana Carolina Medeiros.

O desafio não está em escolher entre tecnologia e humanidade, mas em equilibrar as duas dimensões. Para a futurista norte-americana Amy Webb, os setores mais preparados para o futuro serão justamente aqueles capazes de interpretar cedo os efeitos dessa convergência tecnológica. No caso do live marketing, isso significa entender que os eventos do futuro devem ser mais inteligentes, mensuráveis e personalizados, sem abrir mão daquilo que os torna únicos: a experiência humana.

Por Clarissa Perillo