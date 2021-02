‘A Fazenda’: Caio Castro revela se substituirá Mion no comando do reality show

Em entrevista ao Morning Show, ator falou sobre projetos profissionais e analisou a atuação da imprensa; nesta quinta-feira, 25, jornais divulgaram que Caio Castro seria o novo apresentador do programa

Imagem: Reprodução/Instagram: @caiocastro Caio Castro demonstrou preocupação com notícias falsas e papel da mídia durante entrevista ao Morning Show



Após veículos noticiarem que Caio Castro seria o novo apresentador de ‘A Fazenda‘, o ator tornou-se alvo de boatos e especulações nesta quinta-feira, 25. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 26, Caio Castro negou que está no comando do reality show. “Já estava sabendo deste boato, mas ontem entendi que a situação havia ficado muito séria porque recebi ligações de amigos me parabenizando por supostamente ter fechado contrato com a Record. Cheguei a entrar em contato com o meu empresário para saber se ele havia negociado algo neste sentido, mas não houve sequer uma negociação. Apesar do programa nunca ter me ligado para conversar sobre a possibilidade, ontem fui informado pelos jornais que assinei com ‘A Fazenda'”, disse ironicamente. As especulações surgiram depois de Marcos Mion romper com o reality em janeiro, deixando aberta a vaga de apresentador do programa.

Após desmentir os boatos, o ator demonstrou preocupação com a divulgação de notícias falsas. “Não sei como estes boatos surgiram e também não sei até que ponto considero isso legal. Estou disposto a ouvir novos projetos de trabalho e tenho uma relação muito aberta com todos os veículos, então o problema não está no suposto vínculo com o reality, mas sim em cravarem algo que é mentira. Me pergunto: Qual é o poder e responsabilidade da mídia hoje? Os jornalistas nem me procuraram para checar a informação.” Segundo ele, notícias falsas sobre celebridades são espalhadas rapidamente porque geram lucro para as empresas. “Essas polêmicas vendem bem. A busca insana por dinheiro é a porcaria da humanidade. Eles pensam: ‘vamos inventar qualquer coisa porque repercute, vende’. Aproveitam o imediatismo da internet e a busca incessante por notícias para publicarem informações de maneira rápida e sem checagem”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com o ator Caio Castro: