Wesley Safadão vira apresentador em reality show musical focado no forró

Wesley Safadão vai comandar reality show com compositores de forró



O que acontece antes de uma música se tornar um grande hit? O cantor Wesley Safadão se uniu a uma marca de bebidas alcóolicas para responder essa pergunta por meio de um reality show de formato inédito que recebeu o nome de “Hit Estourado”. A atração marca a estreia do artista na função de apresentador e chama atenção por ressaltar a importância dos compositores, além de colocar o forró em evidência. O reality contará com quatro episódios e reuniu 17 compositores na fazenda do próprio Safadão, em Fortaleza, Ceará, para uma competição. Os participantes tiveram que compor músicas seguindo as sugestões de temas enviadas por fãs. “Foi a realização de um sonho. A música leva a alegria, leveza e quando citei a ideia foi abraçada pela Skol. Muitas vezes o público vê a música pronta, mas não sabe o processo”, comentou Safadão em coletiva realizada nesta quarta-feira, 24.

Os compositores criaram 40 músicas no reality e a missão do cantor foi escolher apenas uma para ser sua próxima música de trabalho. Para ajudar Safadão nessa missão, o reality contou com a participação do humorista Tirullipa, da influencer GKay e a cantora Solange Almeida. “É uma responsabilidade porque é minha próxima música de trabalho e não podia ser injusto porque gostei de umas 10 músicas”, comentou o artista, que vai gravar o hit escolhido sem parceria. O primeiro episódio será lançado nesta sexta-feira, 26, às 19h, no canal do YouTube de Safadão e também no canal da marca de cerveja. Os próximos episódios serão disponibilizados nas próximas sextas-feiras, sempre no mesmo horário. Gravado durante a pandemia, o reality seguiu todas medidas de segurança para não colocar nenhum dos envolvidos em risco.