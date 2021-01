Famosos comentam suposta saída de Marcos Mion da Record TV

Apresentador comandou uma edição história do reality show ‘A Fazenda’ em 2020

Reprodução/Record TV Record teria rescindido contrato de Marcos Mion mesmo com o sucesso de 'A Fazenda 12'



Parece que o sucesso de Marcos Mion a frente de “A Fazenda 12” não foi suficiente para manter o apresentador na Record TV. Segundo divulgado pelo colunista Flávio Ricco, do R7, Mion deixará não só o comando da “fazendola” como também a emissora paulista após 11 anos de casa. O que chamou atenção é que teria sido a Record quem rescindiu o contrato com o apresentador. A notícia rapidamente ganhou as redes sociais e passou a ser muito comentada, inclusive, por famosos. “O Mion é o apresentador que a Globo precisa. Ele será contratado. E para ‘A Fazenda’, tem que ser uma mulher. E eu dou a dica: Adriane Galisteu, qualquer coisa fora disso será só para não dar o braço a torcer”, escreveu Britto Jr. no Twitter. Como de costume, o ex-apresentador de “A Fazenda” aproveitou para alfinetar o diretor da atração, Rodrigo Carelli. “Farei agora outra previsão: o diretor que ninguém atura, incluindo este que vos fala, que foi o primeiro a denunciá-lo por atrapalhar propositalmente o trabalho dos apresentadores, será o próximo a cair.”

O humorista Victor Sarro, que comandou a Cabine de Descompressão em “A Fazenda 12”, ficou surpreso com a saída de Mion. “Me pega com muita surpresa essa notícia! Marcos Mion é o cara que mais me ajudou nos últimos anos me reabrindo as portas que haviam se fechado! Caso seja verdade, fica aqui meu sincero agradecimento e desejo de boa sorte em qualquer lugar, esse cara é incrível. Deus abençoe!”, escreveu no Twitter. Já o ex-peão Cartolouco comentou no Instagram: “Fará falta demais”. Lucas Selfie, outro ex-participante do reality show, também reagiu: “Ah não”. Vale ressaltar que após a Globo confirmar que Fausto Silva irá deixar a emissora no final desde ano e com a possível candidatura de Luciano Huck à Presidência da República, o nome de Marcos Mion passou a ser visto como uma boa opção de contratação, visto que o apresentador agradou O público ao comandar uma edição histórica de “A Fazenda”, tendo jogo de cintura e contornando as críticas e falhas técnicas da atração.