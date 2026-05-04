Alanis Guillen consegue medida protetiva contra a ex após ameaças e invasão de privacidade

A artista terminou o relacionamento com a produtora Giovanna Reis em março, depois da repercussão de falas preconceituosas da ex-companheira

Reprodução/Redes Sociais Giovanna Reis e a atriz Alanis Guillen



A atriz Alanis Guillen conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis. A artista está no ar como Lorena na novela “Três Graças”, da TV Globo. Alanis acusa a ex-companheira de perseguição, ameaça e invasão de domicílio.

Segundo informações liberadas no processo, Alanis teria relatado que a ex passou a insistir em contatos frequentes, além de ameaças envolvendo a exposição da vida pessoal da atriz e idas não autorizadas à casa da artista e tentativas de intimidação, inclusive com pessoas do elenco da novela.

O processo inclui uma série de mensagens e testemunhas que reiteram as acusações de Alanis. “A reiteração das condutas descritas indica risco concreto de agravamento das condutas descritas indica risco concreto de agravamento da situação, com potencial lesão à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente”, afirma a decisão que foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

A Jovem Pan entrou em contato com a defesa de Giovanna Reis mas ainda não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria.

Entenda o caso

O relacionamento das duas chegou ao fim em março deste ano após quase quatro anos juntas. A separação aconteceu após a repercussão de falas polêmicas de Giovanna nas redes sociais quando internautas resgataram uma série de publicações antigas preconceituosas da produtora.

Parte das mensagens com declarações de teor homofóbico, racista, transfóbico e gordofóbico teriam sido publicadas nas redes sociais em 2012.

No dia 18 de março, após a repercussão do caso, a atriz decidiu encerrar o relacionamento e se posicionou. “Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito“, informou na época.