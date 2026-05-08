Mariana Rios publica foto com o filho e se declara aos seguidores

Mariana demorou para engravidar. Foram algumas tentativas e vários tratamentos até que a famosa conseguisse o tão sonhado positivo

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A atriz Mariana Rios postou uma foto com o seu filho para homenageá-lo pelos quatro meses de vida. Na legenda do post, ela aproveitou para agradecer a todos que a apoiaram e acompanharam sua tentativa de engravidar.

“Esse post é para meu filho Palo e para cada um de vocês que acompanhou minha jornada na tentativa de engravidar, que rezou por mim, que torceu e se emocionou com a chegada do meu menininho! Porque essa conquista nunca foi só minha”, escreveu.

Mariana demorou para engravidar. Foram algumas tentativas e vários tratamentos até que a famosa conseguisse o tão sonhado positivo. Ela optou em dividir toda sua história na internet para encorajar outras mulheres que enfrentam os mesmos problemas.

O primogênito é fruto de seu relacionamento com João Luis Diniz. Eles estão juntos desde 2023. Palo veio ao mundo em dezembro do ano passado.