Off Campus: Elenco fala sobre as cenas quentes e a adaptação do fenômeno literário

Mas adaptar um universo tão amado pelos fãs trouxe pressão para o elenco, algo que os atores admitem ter sentido desde o início

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Os fãs de romance universitário já podem comemorar: a adaptação de , primeiro livro da série “Off Campus”, de , estreia no dia 13 de maio no Prime Video e promete entregar exatamente o que transformou a saga em um dos maiores fenômenos do BookTok nos últimos anos.

Misturando romance, humor, drama universitário e cenas intensas, “Off Campus” conquistou milhões de leitores ao redor do mundo graças à química explosiva entre os personagens, diálogos viciantes e histórias emocionais que viralizaram no TikTok. Vídeos sobre os casais da franquia acumulam bilhões de visualizações na plataforma, transformando Garrett Graham, Hannah Wells e os outros personagens em verdadeiros ícones da cultura pop literária.

A adaptação acompanha um grupo de universitários ligados ao time de hóquei e futebol americano, enquanto lidam com relacionamentos complicados, traumas pessoais, amizade e o caos da vida universitária. O foco principal da primeira temporada é o romance entre Hannah e Garrett, um atleta popular que precisa desesperadamente melhorar suas notas para continuar no time.

Mas adaptar um universo tão amado pelos fãs trouxe pressão para o elenco, algo que os atores admitem ter sentido desde o início.

“Existe uma responsabilidade muito grande quando tantas pessoas já amam esses personagens”, contou Jalen Thomas. “Mas isso também é muito empolgante como ator, porque você pode trazer ainda mais vida para eles. Quando existe uma base de fãs tão apaixonada, você quer fazer justiça ao personagem. Isso traz pressão, mas também é um privilégio”, completou.

Além do romance intenso, a série também apostará pesado nas cenas esportivas e na dinâmica entre os amigos, algo que o elenco destacou como uma das partes mais divertidas das gravações.

Já Ella Bright revelou que precisou aprender habilidades completamente novas para o papel. “Aprender piano, guitarra e cantar foi muito desafiador, mas acabou sendo uma das experiências mais legais.”

As famosas cenas quentes dos livros, um dos elementos mais comentados pelos fãs, também estarão presentes na adaptação, mas segundo o elenco, tudo foi construído com muito cuidado.

“As cenas íntimas não existem de forma gratuita. Elas servem à narrativa”, explicou Belmont, que interpreta Garrett. “Tínhamos coordenadores de intimidade e muitas conversas para garantir que todos se sentissem confortáveis.”

Entre os momentos favoritos do elenco, o episódio 5 foi citado por Antonio Cipriano, que interpreta John Logan, principalmente pelas cenas intensas e emocionais. Já Joshua Houston, que interpreta Justin, destacou uma sequência musical no episódio 6 como uma de suas favoritas da temporada.

Com romance universitário, tensão emocional, amizades caóticas e personagens extremamente carismáticos, “Off Campus” chega ao streaming cercada de expectativa e com tudo para se tornar a próxima obsessão do público apaixonado por adaptações literárias.