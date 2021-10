Alec Baldwin pode se aposentar após morte de Halyna Hutchins no set de ‘Rust’

Amigos do ator afirmam que ele pensa em abandonar a profissão e a produção do longa

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/22.10.2021 O veterano dos cinemas, que foi responsável pelo tiro que matou a diretora de fotografia, quer abandonar a produção do filme



Após o acidente com arma de fogo no set de filmagens do longo “Rust”, o ator Alec Baldwin pode se aposentar. A informação foi dada por amigos do profissional a uma revista norte-americana. Segundo eles, o astro pensa seriamente em abandonar a profissão. O veterano dos cinemas, que foi responsável pelo tiro que atingiu e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, gostaria, até mesmo, de abandonar a produção do filme. Nesta quinta-feira, 28, o diretor do longa, Joel Souza, que também acabou sendo atingido pelo tiro acidental, recebeu alta do hospital. A polícia segue investigando o caso e o motivo de armas verdadeiras estarem presentes entre as mais de 500 munições encontradas no set. O escritório do Xerife do condado de Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, confirmou que Dave Halls, o diretor assistente que entregou a arma carregada para Alec Baldwin, não verificou o revólver antes de ensaiar a cena fatal. O profissional foi demitido de outra produção, em 2019, por um incidente semelhante, mas que não teve feridos.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano