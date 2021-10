Diretor assistente de ‘Rust’ não revisou arma entregue a Alec Baldwin

Profissional foi demitido de outra produção, em 2019, por um incidente semelhante

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/25.10.2021 Os investigadores acreditam que haviam balas reais misturadas com projéteis falsos no set



Uma semana após o grave acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins nas gravações do filme “Rust”, novas informações dos bastidores da produção começam a aparecer. Entre elas está a confirmação de que Dave Halls, o diretor assistente que entregou a arma carregada ao ator Alec Baldwin, não verificou o revólver antes de ensaiar a cena na qual o tiro fatal foi disparado, porque estava convicto de que não continha munição real. A informação foi divulgada pelo Escritório do Xerife do condado de Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Após confiscarem cerca de 500 cartuchos com munição na área do set de filmagens, os investigadores acreditam que haviam balas reais misturadas com projéteis falsos.

Atualmente, as autoridades de Santa Fé afirmam considerar todos os cenários possíveis, o que pode incluir uma acusação formal contra envolvidos nas gravações de “Rust”. Com o avanço das investigações, outros detalhes surgiram, como o de que o assistente que entregou a arma a Baldwin foi demitido de outra produção, em 2019, devido a um incidente semelhante, embora felizmente não tenha ferido ninguém.

*Com EFE