Depois de vencer câncer, Mark Hoppus, do Blink-182, volta aos palcos

Baixista e vocalista da banda se apresentou ao lado de Travis Baker, baterista do trio, e do guitarrista Kevin ‘Thrasher’ Gruft

Reprodução/Instagram @markhoppus

Depois de se recuperar de uma batalha contra o câncer, o baixista e vocalista Mark Hoppus, do Blink-182, voltou aos palcos. Ao lado de Travis Barker, baterista da banda, e do guitarrista Kevin ‘Thrasher’ Gruft, Hoppus apareceu com uma fantasia de Batman e tocou versões de hits do grupo, como “What’s My Age Again?”, “The Rock Show” e “Family Reunion”. No fim de junho, o baixista havia sido diagnosticado com um câncer e estava sendo tratado. Entretanto, no fim de setembro, Hoppus anunciou que estava curado da doença. O baixista é um dos fundadores da banda, ao lado de Barker e Tom DeLonge, guitarrista do grupo. O trio começou as atividades em 1992 e ficou marcado por hits como “All The Small Things” e “I Miss You”. Seu trabalho mais recente, “Nine”, foi lançado em 2019.