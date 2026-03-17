Ana Paula, Breno e Leandro Boneco: Quem você quer que saia do BBB 26?

Eliminação acontece nesta terça-feira (17)

  • Por Jovem Pan*
  • 17/03/2026 01h13
Divulgação/gshow Ana Paula Renault, Breno e Leandro disputam o 9º paredão do BBB 26 Ana Paula Renault, Breno e Leandro formam o 9º paredão do Big Brother Brasil 26, BBB 26, neste domingo (15).

Ana Paula Renault, Leandro e Breno estão no Paredão do Big Brother Brasil 26 desta semana. Solange e Jonas foram salvos da berlinda no programa ao vivo deste domingo (15) cujo horário foi alterado por conta da transmissão do Oscar pela TV Globo.

Ana Paula, Jonas e Leandro foram emparedados na noite de sábado (14) após a dinâmica Pedra, Papel e Tesoura. Já na tarde de domingo, Breno foi indicado pelo Líder Alberto, e Solange foi a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.

Já Jonas foi salvo graças à dinâmica da Máquina do Poder. Jordana comprou a caixa premiada e ganhou o poder de tirar um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura da berlinda.

Como foi a formação do Paredão

Na noite de sábado (14) os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas. A dinâmica foi inspirada no jogo “Pedra, Papel e Tesoura”. Com isso, o grupo Tesoura indicou alguém do grupo Papel, o grupo Papel indicou alguém do grupo Pedra e o grupo Pedra indicou alguém do Tesoura. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro foram emparedados na dinâmica. Veja a divisão:

Grupo Pedra (Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela) indicou Leandro

Grupo Papel (Ana Paula, Juliano Floss, Milena e Samira) indicou Jonas

Grupo Tesoura (Breno, Solange Couto, Leandro e Chaiany) indicou Ana Paula

Já no domingo, a formação do Paredão foi de surpresa para os brothers. Eles foram chamados para a sala pouco após às 15h e o apresentador Tadeu Schmidt explicou que a votação ocorreria de tarde. Em seguida, o Anjo Breno imunizou Samira.

O líder Alberto indicou Breno ao Paredão. “É uma pessoa que me mandou há duas semanas. Não é nada pessoal, é um jogador muito forte”, explicou. Ao ser questionado por Tadeu, também afirmou que não gostou da justificativa de Breno ao indicá-lo. “É natural querer eliminar um jogador forte.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

