Anitta diz que fantasia de Halloween foi emprestada por Sabrina Sato: ‘Ano que vem pego outra’

Cantora vestiu fantasia de Pantera Cor de Rosa que Sabrina usou no Baile da Vogue de 2014

Reprodução/Instagram/@anitta Anitta usou fantasia emprestada por Sabrina Sato



Anitta se vestiu de Pantera Cor de Rosa para o Halloween neste sábado, 30, nos Estados Unidos e fez sucesso nas redes sociais. Em sua conta do Instagram, ela contou aos seguidores que a fantasia é, na verdade, de Sabrina Sato. “Eu peguei minha fantasia emprestada com a Sabrina. Obrigada a quem conseguiu pra mim. Meu amigo conseguiu trazer pra mim do Brasil para cá. A sandália eu não peguei emprestada da GKay. É minha mesmo”, disse. “É porque a Sabrina não encontrou outras fantasias que eu pedi para ela, só essa. Para mim é o seguinte, a gente gasta trilhões nesses looks para usar só uma vez? A gente tem que emprestar para os outros também para poder ir reciclando. Olha o mundo aí! Um monte de lixo, acumulando. A gente tem que reciclar as coisas dos amigos, reciclar uns looks porque é tudo muito caro. Ano que vem eu pego outra da Sabrina. Quem quiser emprestar meus looks, eu empresto também”, disse a cantora. Sabrina Sato usou a fantasia de pantera em 2014 no Baile da Vogue.