Anitta e Lipe Ribeiro têm momento íntimo interrompido por Nicole Bahls: ‘Sai fora’, reclama cantora

Criadora do reality e ex-Fazenda foram flagrados aos beijos na manhã deste sábado, 13

Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro/ Instagram Anitta Na divisão dos quartos, o agora casal ficou junto, no chamado de “Quarto Fogo”



Depois de serem flagrados aos beijos no reality “Ilhados”, criado por Anitta, a cantora e o empresário Lipe Ribeiro foram interrompidos em um momento de privacidade. Na manhã deste domingo, 14, a poderosa publicou um stories em sua página oficial no Instagram em que Nicole Bahls aparece procurando pelo ex-Fazenda. “Lipe! Lipe, querido! A tia!”, disse ela, rindo. Ao lado, uma outra pessoa fala: “A mãe tá aqui na porta.” Depois de alguns segundos, é possível ouvir a voz de Anitta: “Sai fora, car****!”. Na legenda do vídeo, a cantora escreveu: “Quem tem amigo desses não precisa de inimigo”.

No sábado de manhã, fotos de Anitta e Lipe agarrados circularam pelas redes sociais. Em seguida, eles esquentaram o clima durante um mergulho, e foram filmados trocando beijos na piscina. Os convidados do reality show desembarcaram nesta sexta-feira, 12, em Angra dos Reis. Durante a primeira festa, na noite de sexta, Lipe fez a primeira investida na cantora, que recusou o beijo. Na divisão dos quartos, o agora casal ficou junto, no chamado de “Quarto Fogo”. O reality ainda está nas gravações e a estreia deve acontecer em 17 de fevereiro.