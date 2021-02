Anitta prepara mala para participar de reality em ilha: ‘Fez frio é top, fez calor é topless’

‘Ilhados’ foi uma ideia da cantora, que ficará isolada sem celular com outras celebridades

Reprodução/Instagram/anitta Anitta arrumou as malas para participar de reality show que promete fazer o Brasil se divertir



Se o “BBB 21” não está trazendo o entretenimento que o Brasil esperava, Anitta está prometendo fazer o público rir em um reality show criado por ela em parceria com uma marca de cerveja. A cantora ficará isolada em uma ilha paradisíaca em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com algumas celebridades. O detalhe é que todos ficarão longe das redes sociais e terão que cumprir provas e desafios. A estreia está prevista para 17 de fevereiro. “Acabei de ter a última reunião do reality da ilha, que foi feito de uma hora para outra, estou muito mais nervosa do que antes porque eu não sei de nada que vai acontecer. Vou ficar sem celular, sem saber o que vocês estão falando, eu não sei nem a dinâmica [do jogo], estou ficando louca”, disse Anitta nos stories do Instagram na última quinta-feira, 11.

A cantora também apareceu na rede social arrumando as malas para participar do reality que recebeu o nome de “Ilhados“. Com vários biquínis no chão, a poderosa brincou: “Estou levando biquíni e roupão. Fez frio é top, fez calor é topless”. Anitta também postou um vídeo dando a entender que o envolvimento entre os participantes pode pegar fogo. No Twitter, a artista escreveu: “Malas prontas. Eu falei que a gente precisava de um reality para rir. A gente te faz rir, Brasil, relaxa. A gente te faz rir, Brasil, relaxa”. Entre os nomes confirmados estão Lipe Ribeiro, que participou da última temporada de “A Fazenda”, a modelo Nicole Bahls, o cantor Duh Marinho, o ator Felipe Roque e Sarah Fonseca, que já esteve no “De Férias com o Ex”.

Partiu ilha AMANHÃ…. malas prontas — Anitta (@Anitta) February 12, 2021