Anitta demonstra interesse e Arcrebiano se anima após sair do ‘BBB 21’

Cantora disse que quando o modelo virar seu ex vai arranjar o casamento dele com Juliette

Reprodução/Instagram/Anitta Anitta usou as redes sociais para dizer que tem interesse em Arcrebiano



Arcrebiano foi o segundo brother a deixar o “BBB 21”, mas como Tiago Leifert disse em seu discurso de eliminação na noite de terça-feira, 9, não é preciso ganhar o reality para fazer história nele. Mesmo com uma passagem rápida de duas semanas, Bil conquistou muitos fãs e chamou a atenção da cantora Anitta. Fã do programa, a poderosa tem comentado sobre o jogo nas redes sociais e demonstrou certo interesse no modelo. Por conta das confusões na casa motivadas por Karol Conká e Projota, Bil chegou a declarar que não estava feliz dentro da casa e dificilmente dava uma risada. “A gente te faz rir Bil, relaxa”, comentou Anitta no Twitter. A cantora continuou nas investidas ao brincar: “Eu te banco Bil. Essa foi zoeira (risos)”.

Durante a atração, Arcrebiano viveu um rápido affair com Karol, que não teve a aprovação do público e nem da mãe dele, mas os telespectadores torceram para ele ficar com Juliette, algo que acabou não acontecendo. “Ela [Juliette] só sai na final, gente. Dá tempo de ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois para casarem. O roteiro está pronto”, arquitetou Anitta. Ao participar do “Rede BBB”, Bil ficou sabendo do interesse de Anitta e disse que daria duas flechadas nela, fazendo referência ao aplicativo de relacionamento que foi criado nesta edição do “BBB”. Será que esse casal desenrola?

A gente te faz rir Bil, relaxa — Anitta (@Anitta) February 10, 2021

Hahahhah essa foi zueira — Anitta (@Anitta) February 10, 2021

Ela só sai na final, gente. Dá tempo de ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois pra casarem. O roteiro ta pronto https://t.co/YkBIa5VKDb — Anitta (@Anitta) February 10, 2021