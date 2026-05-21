Dória rescinde com o São Paulo e renuncia dos valores presentes no contrato

Zagueiro renunciou a todos os valores relativos ao seu contrato

Rubens Chiri/saopaulofc.net Dória antes da partida contra o Corinthians.



O São Paulo Futebol Clube comunicou nesta quinta-feira (21) a saída definitiva do zagueiro Matheus Dória por rescisão contratual. O jogador, que havia iniciado sua segunda passagem pelo clube no início da temporada, procurou a Diretoria de Futebol do tricolor na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios da Colômbia, na tarde de quarta-feira (20), solicitando seu desligamento motivado por questões pessoais.

Em nota, o São Paulo disse que dialogou com o zagueiro e avaliou alternativas após o pedido de desligamento, mas que o jogador reiterou sua decisão de forma definitiva. Dória ainda teria contrato até o final de 2027, mas abriu mão de todos os valores relativos ao seu contrato.

Em suas redes sociais, o jogador reforçou que a decisão foi tomada junto de sua família para cuidar de questões pessoais. “Algumas coisas vão além do futebol. Hoje encerro meu ciclo no São Paulo. Foi uma decisão muito pessoal, tomada junto da minha família. Preciso de um tempo pra cuidar de questões pessoais. Minha gratidão ao clube pelo suporte e compreensão. Desejo muito sucesso ao São Paulo.”

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O tricolor paulista também se manifestou agradecendo ao jogador por sua passagem pelo clube. “O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento.”

Em sua primeira passagem pelo clube, o zagueiro chegou por empréstimo do Olympique de Marselha, da França, atuando em 18 partidas e marcando dois gols nos quase cinco meses que usou a camisa do São Paulo. Na segunda passagem, foi contratado, assinou um vínculo longo com o tricolor, vindo do Atlas, do México, mas disputou apenas alguns meses antes de solicitar o desligamento definitivo do clube.

*com informações do SPFC