Anitta pede saída de Salles e ministro rebate: ‘Fica na sua, Teletubbie’

Campanha ocorre um dia antes da Cúpula do Clima, que será realizada nesta quinta-feira, 22, nos Estados Unidos, e deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram/Anitta Frequentemente questionada por sua inteligência, Anitta já rebateu os insultos mais de uma vez



A cantora Anitta resolveu aderir nesta quarta-feira, 21, à campanha puxada por artistas e ativistas que pede a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em sua conta oficial no Twitter, Anitta pediu: “#FORASALLES desserviço para o meio ambiente”. O chefe da pasta, no entanto, não gostou do comentário e respondeu a artista: “Fica na sua aí, ô Teletubbie!”, escreveu. A cantora rebateu: “Que resposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério anyway.” O ministro continuou a discussão: “Se você conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros a gente começa a conversar…”, disse. Frequentemente questionada por sua inteligência, Anitta já rebateu os insultos mais de uma vez, afirmando que fala três línguas e que não teve acesso a uma educação de qualidade por ter vindo da periferia.

Criada pelo Coletivo de Cidadãos e Cidadãs em Defesa das Florestas, a hashtag foi compartilhada por nomes como o dos cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso, da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, da ativista e defensora dos animais Luisa Mell, da atriz Fernanda Paes Leme e da líder indígena Sônia Guajajara. A manifestação ocorre um dia antes da Cúpula do Clima, que será realizada nesta quinta-feira, 22, nos Estados Unidos, e deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

