Fora do ‘BBB 21’, Caio pede noiva em casamento, revê Rodolffo e relembra atritos com Juliette

O fazendeiro reviu seu companheiro de reality show, que participou remotamente do ‘Mais Você’; o participante afirmou que suas desavenças com a maquiadora foram causadas por ‘falta de paciência’

Reprodução/Rede Globo/21.04.2021 Caio foi o 11º eliminado do 'Big Brother Brasil 21'



O fazendeiro Caio foi o eliminado na noite de terça-feira, 20, do “BBB 21“, com 70,22% dos votos. Na manhã desta quarta-feira, 14, o eliminado participou do café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” e contou que pediu sua noiva, Waléria, em casamento ainda na noite de terça-feira, após o reencontro do casal. “Eu pedi ela em casamento de novo ontem quando eu cheguei no quarto de hotel”, disse o ex-confinado. “Eu voltei pro quarto e falei: ‘Eu sei que já te pedi isso, mas eu vou pedir de novo, casa comigo? Agora tem mais amor ainda para te dar”, afirmou Caio sobre o pedido. O ex-brother também reviu seu companheiro de reality show, o cantor Rodolffo, que participou remotamente do programa. “Foi muito bom ter tido a chance de ter conhecido, de ter feito amizade e ter visto tudo que ele fez por mim. É gratificante demais”, relatou Caio. Rodolffo também agradeceu a amizade de Caio.

O fazendeiro ainda lembrou a saída do amigo do “Big Brother Brasil”. “Quando eu voltei do paredão e fui líder, lógico que veio uma emoção muito grande de você sair do situação que poderia te levar ao fim do programa e depois você adquiri a posição que é o ‘teto’ do programa, que é a liderança. Com a saída do Rodolffo, eu tive que me reinventar no programa. Eu fui nas amizades que eu tinha e fui me aproximando até para eu ter uma vivência na casa mais harmônica e com mais tranquilidade”, contou. Sobre os últimos atritos que o participante teve no jogo, Caio afirmou que estava desgastado do confinamento. “Eu nada tava bem, estava no meu limite, muito cansado. Eu estava em um ponto em que eu não conseguir entrar no Feed e ver que ainda faltavam 14 dias. O que eu via era que já tinha 94 que eu estava fora”, relata. Sobre as desavenças com Juliette, Caio afirmou que não tinha nenhum problema específico com a maquiadora e que acredita que as brigas se deram por “falta de paciência” do brother com a advogada. “É um cansaço. Isso gera um estresse, qualquer coisa te leva a ter um pouco de irritabilidade. As informações lá na casa chegam até a gente de uma forma completamente diferente. Então a gente acaba criando algumas opiniões, algumas ideias que a gente não sabe se é aquilo”, justifica.