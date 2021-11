Anitta rebate Bolsonaro e critica ensino público brasileiro: ‘Fiz mais pela galera do que o senhor’

Presidente ironizou lives sobre política feitas pela cantora com a advogada Gabriela Prioli; Funkeira disse que estudou em escola pública e não teve aulas que a ajudassem a entender o tema

Reprodução/Instagram/anitta/10.08.2021 Anitta rebateu falas do presidente a apoiadores nesta terça-feira



Anitta foi às redes sociais nesta terça-feira, 22, para rebater o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e criticou o chefe do Executivo por “fazer piada” com quem não entende sobre política. Em conversa com apoiadores, sem citar o nome da cantora, o mandatário falou sobre as aulas sobre política que ela fez com a advogada e amiga Gabriela Prioli e ironizou as perguntas feitas pela funkeira. As classes eram transmitidas ao vivo pelo Instagram. “Eu ouvi outro dia, tive o saco de ver uns dez minutos, duas mulheres – podia ser dois homens também – que não sabem nada. Não sabem o que é Poder Executivo. Aí ela [Anitta] fala: ‘Não existe deputado municipal?’ Essas coisas absurdas. Isso daí não é essa pessoa apenas. É comum”, disse Bolsonaro. “É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabe quais são os três Poderes, não sabe o dever do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu tô fazendo da minha vida, deveria estar cuidando do país, não é mesmo? Olha os preços de tudo, essa economia que o senhor disse que ia salvar”, disse Anitta nos stories do Instagram.

“Muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news?”, ironizou. Anitta contou que estudou em escola pública e não teve aulas que a ajudassem a entender sobre o sistema político do Brasil. “Então, sem vergonha alguma eu resolvi ter aulas ao vivo para que toda a minha audiência pudesse aprender junto comigo e com a minha amiga. Muita gente aprendeu junto comigo, presidente. Fiz mais pela galera do que o senhor nesse quesito aí, e em outros também”, disse. “Com muito orgulho agora, depois de aprender bastante, nunca votarei em políticos que fazem piada de cidadão que não entende sobre política, da falta de conhecimento e educação que o brasileiro recebe”, concluiu.