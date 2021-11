Casal de reality da Neflix protagoniza briga em público: ‘Estou com vergonha’

Vídeo em que ex-participantes do ‘Brincando com Fogo’ discutem repercutiu nas redes sociais; Brenda Paixão se pronunciou e deu sua versão do que aconteceu

Reprodução/Instagram/paixao_brenda/22.11.2021 Brenda Paixão e Matheus Sampaio participaram do 'Brincando com Fogo', da Netflix



Os influenciadores digitais Brenda Paixão e Matheus Sampaio viraram assunto nas redes sociais após começar a circular vídeos em que eles aparecem brigando em frente a uma casa noturna do Rio de Janeiro. O casal ficou conhecido por participar da versão brasileira do reality show “Brincando com Fogo”, produzido pela Netflix, pois tiveram que pagar uma multa R$ 200 mil por transarem cinco vezes na atração. Após o vídeo em que discutem viralizar nas redes sociais, Brenda se pronunciou: “Eu e Matheus tivemos um desentendimento pessoal no início da festa, aí a bebida começou a entrar na cabeça e deu essa merda toda na hora de ir embora. Foi muito feio, né? Foi péssimo. Estou com vergonha da minha postura, eu perdi a linha, mas o mais péssimo são os comentários de pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o nosso relacionamento afirmando coisas com base em dois vídeos com pessoas suas alteradas e alcoolizadas que não falam nada com nada”, escreveu nos stories do Instagram.

A ex-participante do “Brincando com Fogo” disse que todo casal briga e enfatizou que ela e Matheus não são um casal de aparências. Brenda também falou que no vídeo dá a entender que ela deu o celular do namorado como pagamento pelos gastos que eles tiveram na balada, mas, na verdade, ele só deixou o celular como garantia para poder sair do local e ir pegar o cartão com ela, que já estava fora da casa noturna. “Nós nos amamos demais! Todo dia eu aprendo alguma coisa com ele e ele aprende comigo. Nossa relação só cresce, mas infelizmente não somos perfeitos, a gente também erra. Enfim… tudo isso, toda essa exposição serviu de lição para a gente vocês podem ter certeza. O respeito é a base de qualquer relacionamento. Nunca mais iremos deixar chegar a este ponto. Só peço, por favor, não julguem sem realmente saber, não julguem pelo que vocês viram em um reality que durou 20 dias”, concluiu. No vídeo, Brenda e o namorado precisam ser afastados enquanto a influenciadora grita que “geral está gravando” a briga. “Tenho vergonha de você. Isso, bate, xinga”, responde Matheus. Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)