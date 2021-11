Em meio à rixa familiar, mãe de Gabriel Medina desabafa: ‘Nunca desistam dos filhos’

Simone Medina refletiu sobre maternidade ao celebrar vitória da filha, Sophia, em competição de surf

Reprodução/Instagram/simonemedina/22.11.2021 Mãe de Gabriel Medina, Simone falou que ora pela vitória dos seus filhos



Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, celebrou no último domingo, 21, a vitória da filha, Sophia Medina, no QS de Saquarema, que conta pontos para o ranking da WSL América Latina, mas o que chamou atenção foi que no post foi o desabafo sobre maternidade. Vale lembrar que a relação de Simone com os filhos Felipe e Gabriel não está das melhores e ela chegou a se desentender com a nora, Yasmin Brunet, dizendo que a mulher do sufista o afastou da família. “Mães, independente das nossas lutas, frustrações, decepções, saibam que o Senhor honra e escuta todas as nossas orações e nunca desistam dos seus filhos, pois ser mãe não foi uma escolha sua e, sim, de Deus. E, mesmo que não pessoalmente, fisicamente, sempre ore e clame pela vida e vitória dos seus filhos, pois nada é maior que a gratidão, que a fidelidade e a graça de Deus que nos sustenta e nos move”, publicou no Instagram.

Em outro post, Simone disse que está orgulhosa da conquista da filha na competição de surf e também falou sobre seu relacionamento com Charles Saldanha, que já foi treinador de Gabriel e atualmente cuida da carreira de Sophia. “Começa a passar um filme na minha cabeça que há 20 anos tomei a melhor e mais importante decisão da minha vida, dividir a vida com você, Charlão. Um relacionamento sólido, com princípios e hábitos que criamos para o bem da nossa família, para sempre saberem que tinham um lugar seguro para voltar quando precisassem, um lugar diferente desse mundo muito louco e maldoso. E, com três anos juntos, tomamos juntos a decisão de termos um filho(a) com as nossas características”, escreveu na legenda de uma foto em que a filha aparece com Cherles. “Hoje, olhando para esta foto, vejo características claras de que a Sophia é nossas versões milhões de vezes melhorada, pois todo amor que tínhamos entre nós demos para ela e ela absorveu isso muito bem”, finalizou.