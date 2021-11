Fã parecida com Marília Mendonça sofre ataques após ir a show de Maiara e Maraisa

‘Ver as pessoas me julgando está me machucando demais. Não fui ‘montada’ ao show’, declarou

Reprodução/Instagram/samara.kalil/22.11.2021 Samara tirou foto com Maiara e Maraisa após show no interior de São Paulo



A jornalista Samara Kalil, uma fã de Marília Mendonça, postou uma foto com Maiara e Maraisa nos bastidores de um show que as irmãs fizeram no último fim de semana em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e a semelhança dela com a Rainha da Sofrência está dando o que falar nas redes sociais. “Que momento, meu Deus!! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar. Maiara e Maraisa obrigada por esse abraço! Um afago para o coração que hoje é só saudade”, escreveu Samara na legenda da publicação. Segundo ela, Maiara a viu quando desceu do palco durante o show para cumprimentar os fãs. “Ela pega minha mão, olha para mim, desvia o olhar e segura a emoção. Estou emocionada até agora com a energia desse show”, afirmou.

No entanto, a alegria da fã durou pouco, pois ela passou a ser criticada nas redes sociais por muitos seguidores que estão dizendo que ela tentou imitar Marília, que morreu no último dia 5 de novembro após sofrer um acidente aéreo na região de Caratinga, em Minas Gerais. “Para quem é novo por aqui [no meu Instagram] e está me perguntando se eu sou ‘cover’ da Marília, não gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Tem seis anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência; e isso para mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna”. Os comentários maldosos não pararam e Samara desabafou: “Ver as pessoas me julgando sem me conhecer está me machucando demais. Eu sempre fui assim! Eu não fui ‘montada’ ao show! Pelo amor de Deus! Eu amo maquiagem, eu sou assim e sempre fui”.