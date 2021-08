Antonia Fontenelle critica Joice Hasselmann: ‘Não fez nada de bom desde que foi eleita’

Em entrevista ao Pânico, influenciadora opinou sobre supostas agressões sofridas pela deputada e disse que Juliette, do ‘BBB 21’, se faz de vítima o tempo inteiro

Antonia Fontenelle foi a convidada desta segunda feira, 2, do programa Pânico



Nesta segunda-feira, 2, o programa Pânico recebeu a youtuber e digital influencer Antonia Fontenelle. Em entrevista, ela afirmou que não entendeu o suposto caso de agressão da deputada federal Joice Hasselmann (PSL – SP), mas que ocasiões como essa só acontecem porque os eleitores não sabem votar. “Isso tudo só está acontecendo por causa do povo que não sabe votar. Quando aprenderem, não vão existir Renan Calheiros, Omar Aziz e Joice Hasselmann. Eu não entendi nada, assim como o Brasil também não entendeu. Não duvido de nada que aconteceu, um dia a Joice acordou com a cabeça de uma porca de peruca. Ao invés dela procurar a solução, já que ela não sabe o que aconteceu, ela vai pra imprensa e quer que a gente faça silêncio? Ela se expôs, mostrou os dentes, o joelho, a cabeça. A gente tem que pensar o seguinte: o que Joice fez de bom desde que foi eleita com milhões de votos? Nada, só arruma confusão.”

Antonia Fontenelle relembrou a discussão que teve com Juliette, na qual foi acusada de xenofobia após publicar um tuíte sobre DJ Ivis. “Aí vem aquela menina ganhadora do BBB falando bonitinho, virei a xenófoba do momento. Acho que eles não entenderam o significado da palavra xenofobia, eu sou nordestina, gente. Eu não vou pedir desculpa. Sabe quantos seguidores eu perdi? Nenhum. Eu faço as coisas do jeito que eu quero e da forma que eu quero, eu não vou abaixar a cabeça pra ninguém. Os paraibanos que estão ofendidos, eu estou aqui para pedir desculpas, mas os paraibanos de bem eu sei que não se sentiram ofendidos.” No post em questão, Antonia disse: “Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo”.

Fontenelle ainda afirmou que, mesmo tendo se compadecido pelo isolamento de Juliette no “BBB 21”, não devia desculpas a ela. “Tem uma máfia digital que são os perfis de fofoca que se unem para cancelar ou para subir pessoas. É criminoso o que eles fazem às vezes. A ganhadora do ‘BBB’, que se fez de vítima o tempo inteiro, o fã clube inteiro me pediu apoio, torci por ela, mas não é porque ela tem 30 milhões de seguidores que eu vou pedir desculpa para ela. Eu a botei no lugar dela. A pessoa sai do ‘BBB’, da Paraíba, e acha que é melhor amiga de Larissa de Honório Gurgel, vulgo Anitta. Uma pessoa dessas não é raiz, me desculpa.”

