Mãe de MC Kevin se revolta após novos relatos sobre a morte do filho: ‘Vou atrás de cada um’

Valquíria Nascimento usou as redes sociais para dizer que vai buscar justiça após uma suposta testemunha afirmar que o cantor pediu ajuda antes de cair do 5º andar do prédio

Valquíria Nascimento disse que MC Kevin andava com 'lixos de pessoas'



Valquíria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, usou as redes sociais para se posicionar após o relato de uma suposta nova testemunha e a atualização no depoimento da modelo e acompanhante de luxo Bianca Domingues indicar que MC VK teria incitado Kevin a pular da varanda do hotel em que estavam hospedados. O funkeiro também teria pedido ajuda antes de cair do 5º andar do prédio localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista morreu no dia 16 de maio, aos 23 anos, a perícia concluiu que foi um acidente. Após as novas informações do caso serem divulgadas no “Domingo Espetacular”, da Record, Valquíria desabafou nos stories do Instagram: “Bando de filho da put* mentiroso, estão todos mentindo. Meu filho foi uma vítima, ele era o único de coração puro, o resto tudo falso e mentirosos, mas Deus tudo vê e a Justiça vai ser feita. Mataram ele, Judas desgraçados, malditos. Nada vai trazer ele de volta, mas isso não vai ficar assim. A Justiça de Deus está aí, eu perdi meu filho por [causa de] pessoas malditas. Está todo mundo mentido, um joga para o outro e, na verdade, é tudo culpado. Desgraçados, agora eu vou atrás de cada um, ninguém mais terá paz”.

A mãe do funkeiro disse que desde que o filho morreu, ela não tem paz e, agora, as pessoas envolvidas no caso também não terão. “Vou atrás de vocês, pode esperar. Isso não vai ficar assim. E eu aqui, a besta, não vendo nada, pois agora que vi, eu vou até o inferno atrás. Pode esperar. Não sou trouxa de ninguém e olha bem o que estou falando.” Valquíria também disse que sabe que o filho não era um santo, mas também sabe que ele não era uma pessoa ruim. “Ele tinha um coração tão grande que não viu os lixos de pessoas que andava atrás dele. Lixo de pessoas. Todo mundo que estava lá vendo o menino pedir ajuda e não fez nada e ainda fala que é irmão, amigo. Vocês são um bando de filhos da put*”, concluiu a mãe de Kevin. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, o músico português Fernando Dimmy Júnior falou que viu o que aconteceu no dia do acidente, pois estava na varanda do prédio da frente. Segundo o músico, Kevin pediu ajuda antes de pular. “O Kevin largou a mão direita e ficou somente apoiado com a mão esquerda. E, ali, deu claramente para ouvir o que ele estava dizendo. Ele estava pedindo que o VK ajudasse ele. Ele gritou e deu para ouvir”, afirmou Fernando.