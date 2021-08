Modelo rebate provocação da viúva de MC Kevin: ‘A mocinha aqui não omitiu nada’

Bianca Domingues se pronunciou após Deolane Bezerra dizer ela ‘só falou a verdade’ porque surgiu uma nova suposta testemunha que teria presenciado o que aconteceu no dia do acidente

Reprodução/Instagram/i_biadominguez/dra.deolanebezerra/02.08.2021 Bianca Domingues respondeu ao post feito por Deolane Bezerra



A advogada Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, celebrou nas redes sociais as novas evidências sobre o que aconteceu no dia 16 de maio – data em que o funkeiro morreu após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, Danilo Garcia de Andrade, advogado da modelo e acompanhante de luxo Bianca Domingues, que estava no quarto com Kevin no momento do acidente, falou que sua cliente lembrou de novos detalhes do que aconteceu no dia e, além disso, uma nova suposta testemunha contou o que viu o que aconteceu, pois estava varanda do prédio da frente. Os novos fatos indicam que MC VK teria instigado Kevin a pular. No domingo, 1, Deolane uma live dizendo: “É só eu falando para as coisas aparecerem, se não já tinha encerrado tudo. A mãe vem e põe a boca, é vista como louca, que quer colocar a culpa nos outros, mas começa a aparecer as verdades. Vai, VK, sai do banho e aparece”.

Depois que a reportagem do programa dominical da Record foi ao ar, Deolane postou alguns stories se posicionando. “A ‘mocinha’ [Bianca] só falou a verdade porque apareceu uma testemunha que viu tudo, está óbvio, medo que fala, né? Para de vitimismo! Falso testemunho, omissão de socorro e etc… olhe lá em ser partícipe”, começou escrevendo. “O ‘amigo’ [MC VK]. Instigação ao suicídio, homicídio ‘dolo eventual’, omissão de socorro e a famosa inveja. Fora coação a testemunha. Será que tudo isso foi para desfrutar sozinho?”, questionou. Vale ressaltar que Kevin e VK teriam se relacionado sexualmente Bianca no dia do acidente e a acompanhante de luxo teria cobrado mil reais de cada um deles.

“O ‘amigo 2’ [Jhonatas]. Será que combinou com o ‘amigo 1’ [VK]? Omissão, instigação, homicídio, inveja. Conta aí, ‘mocinha’, por que mentiu, eles te ameaçaram? Te prometeram algo? Se vim com toda a verdade fica legal! Faltou você falar algumas coisas! Só não esqueçam, eu não esqueci! Vai ser a melhor assistência de acusação da minha vida”, declarou a advogada. Nesta segunda-feira, 2, Bianca rebateu o post de Deolane: “A mocinha aqui não escondeu ou omitiu nada, tá querida?! Tudo foi feito em junho da maneira correta e para a Justiça em primeiro lugar, ok?! Imprensa só soube agora. Tudo o que foi falado não muda nada desde o primeiro dia, apenas com mais detalhes que poderiam resolver logo o caso”.