Após anunciarem terceiro filho, MC Poze e namorada de 17 anos terminam relacionamento

Funkeiro confirmou a informação na tarde desta quinta-feira, 2, nas redes sociais: ‘Está tudo bem, mas decidimos cada um seguir seu caminho’

Reprodução/Instagram/@mcpozedorodo Poze e Vivianne, pais de uma menina de 2 anos e um menino de 2 meses, foram alvos de críticas na internet após anunciarem, no fim de agosto, a gravidez do terceiro filho



O funkeiro MC Poze. de 20 anos, anunciou em suas redes sociais o término com a namorada Vivianne Noronha, 17. “Passando para dizer que eu e Vivianne não estamos mais juntos! Não fica me enchendo de mensagens, dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Minha vida, pessoal, filha da p*** nenhum pode palpitar! Entre nós dois está tudo bem. Conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho. Sem problemas, até porque estamos esperando mais uma princesa chegar. Agora parem de nos encher de mensagem. Nossa vida pessoal é nossa vida pessoal. Desejo tudo de bom para ela, que ela seja muito feliz.”

No fim de agosto, o casal, que tem uma menina de 2 anos e um menino de 2 meses, foi alvo de críticas na internet após anunciarem a gravidez do terceiro filho. Vivianne chegou a ser internada no dia 26 de agosto e, na época, desabafou nas redes sociais que estava com o psicológico abalado. “Estou recebendo diversos ataques maldosos, de deixar mal qualquer pessoa e com o psicológico completamente abalado. Mas quero deixar bem claro uma coisa: a melhor coisa que eu faço neste momento é não ver nenhum comentário nas redes sociais. Quero cuidar da minha saúde mental e preservar minha gravidez da melhor forma possível.”