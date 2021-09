Ansioso para ver ‘La Casa de Papel’? Confira os primeiros 15 minutos da nova temporada

Nova temporada estreia sexta-feira, 3, na Netflix e a expectativa dos fãs pelos novos episódios é grande

Reprodução/Netflix/02.09.2021 Primeiros minutos de 'La Casa de Papel – Parte 5: Volume 1' estão disponíveis



Um dos grandes sucessos da Netflix está prestes a ganhar uma nova temporada. A parte 5 de “La Casa de Papel” chega à plataforma de streaming nesta sexta-feira, 3, mas como a ansiedade dos fãs é grande, foi disponibilizado os 15 primeiros minutos do primeiro episódio da temporada (assista abaixo). Nos novos episódios, a missão no Banco da Espanha já se estende por 100 horas. Os assaltantes resgataram Lisboa (Itziar Ituño), mas o Professor (Álvaro Morte) foi capturado por Sierra (Najwa Nimri) e não há um plano de fuga. Além disso, o exército surge como um inimigo poderoso e o maior roubo da história pode se transformar em uma guerra. A série espanhola estreou em 2017 e se tornou um verdadeiro fenômeno. Ao longo das temporadas, foram 2 mil minutos de ação, mais de 600 macacões vermelhos foram usados e um milhão de notas de 50 euros cenográficas foram impressas. Já as filmagens aconteceram em mais 300 locações espalhadas em sete países, sendo eles: Espanha, Tailândia, Dinamarca, Panamá, Portugal, Itália e Reino Unido. Assista aos 15 primeiros minutos de “La Casa de Papel – Parte 5: Volume 1”: