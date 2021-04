Após boatos, Dudu Camargo revela se foi demitido do SBT

Em entrevista ao Pânico, apresentador revelou bastidores e afirmou: ‘Existem várias emissoras em que eu me encaixaria’; confira

Imagem: Reprodução/Jovem Pan Dudu Camargo disse que não queria tirar férias, mas foi obrigado



Na última semana, a permanência do apresentador Dudu Camargo no SBT tornou-se alvo de especulações. Seu afastamento inesperado da bancada do jornal Primeiro Impacto gerou os primeiros boatos sobre a possível demissão. Após retirar todas as menções que fazia ao SBT de suas redes sociais, o apresentador reforçou os rumores. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 5, ele esclareceu a situação. “Eu não saí do SBT, fui obrigado a tirar férias. Eu não queria porque tirar férias apresenta um grande perigo para a audiência, ela pode sofrer uma queda considerável durante a minha ausência. Simplesmente cheguei na emissora na sexta-feira e me comunicaram que, na segunda-feira seguinte, eu já estaria de férias. Disseram que eu volto dia 12 deste mês, então nesta data espero estar no ar”, afirmou.

Apesar de confirmar sua permanência na apresentação do Primeiro Impacto, Dudu Camargo reforçou que está aberto a novas oportunidades no jornalismo. “Eu quero trabalhar, se o SBT não quer que eu trabalhe… atualmente as pessoas me enxergam como o apresentador com o perfil do Primeiro Impacto, mas existem várias emissoras em que eu me encaixaria. Em casa tenho uma série de monitores para acompanhar simultaneamente as programações dos canais, sei que existem muitas oportunidades e eu amo fazer televisão”, concluiu o âncora de 22 anos.

Confira a entrevista com o apresentador Dudu Camargo: