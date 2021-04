Marília Mendonça se nega a pedir eliminação de Rodolffo do ‘BBB 21’: ‘Enchendo o saco’

Cantora, que é fã do reality show da Globo, está sendo cobrada a se posicionar nas redes sociais

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/Globo/05.04.2021 Marília Mendonça está sendo cobrada para se posicionar contra Rodolffo



A cantora Marília Mendonça foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 5, por causa do atual paredão do “BBB 21”. A estrela da música sertaneja acompanha fervorosamente o reality show da Globo e sempre faz comentários sobre o jogo nas suas redes sociais e, por conta disso, o público está cobrando para que ela se posicione contra Rodolffo, dupla sertaneja de Israel. A artista, que chegou a fazer uma festinha em casa para celebrar a eliminação de Nego Di e declarou torcida contra Karol Conká, não quis revelar sua torcida nesse paredão e rebateu um seguidor que questionou: “Não vai se posicionar não, caralh*?”.

Marília, que tem recebido perguntas similares de vários outros seguidores, postou: “Só para responder coletivamente: Não… estou bem de boa com a minha vida e meus problemas. Mal estou me posicionando para pagar as parcelas das minhas contas… estou bem tranquila. Nem gasta energia me enchendo o saco. Quando o problema for comigo, aí vocês me chamam”. Muitos seguidores acreditam que Marília não quer se posicionar porque prevê uma futura parceria com a dubla Israel e Rodolffo, que está bombando com a música Batom de Cereja.

Roldolffo enfrenta o paredão com Caio e Gilberto e, conforme indica o resulto prévio da enquete feita pela Jovem Pan, ele deve ser o próximo eliminado do programa. O cantor vem sendo muito criticado aqui fora por ter atitudes consideradas homofóbicas, machistas e racistas. A polêmica mais recente foi envolvendo João Luiz, que teve seu cabelo comparado ao de um “homem das cavernas”. A cantora Ludmilla chegou a dizer no show fez um show na casa no último sábado, 3: “Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor e respeita o nosso cabelo”.

e só pra responder coletivamente: não… tô bem de boa com a minha vida e meus problemas.. mal tô me posicionando pra pagar as parcelas das minhas contas… tô bem tranquila.. nem gasta energia me enchendo o saco.. quando o problema for comigo, aí vcs me chamam https://t.co/lL6inchgf0 — marilia aleatória mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

Marília Mendonça tem obrigação nenhuma de se posicionar sobre BBB e tals, mas é mega incoerente falar que não tá acompanhando e se posicionando no paredão do Rodolfo depois de ter feito até festinha no paredão da Karol Conká Eu me divirto vendo isso — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) April 5, 2021

cadê a fada sensata marília mendonça postando fora rodolffo?? quando foi nego di e karol conka ela foi a primeira pic.twitter.com/gbMjiWCHQ5 — gabriel tube (@gabrieInotsorry) April 5, 2021

Voces pedindo pra Marilia mendonça puxar #forarodoffo mais facil ela puxar pra um feat — Plínio Machado Macedo (@AndreRadunz) April 5, 2021