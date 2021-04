Mayra Cardi reata com Arthur Aguiar e avisa: ‘Se ele falhar, só ele perde’

Influencer disse que seguiu com o divórcio para encerrar um ciclo e, agora, começa algo novo com o ator

Reprodução/Instagram/mayracardi Mayra Cardi fez um vídeo dizendo que deu uma nova chance a Arthur Aguiar



A influenciadora digital e coach Mayra Cardi postou um vídeo nesta segunda-feira, 5, anunciando que reatou seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia, de 2 anos. Ao anunciar a separação, em maio do ano passado, Mayra decidiu expor que foi traída inúmeras vezes e deu declarações dizendo que mesmo estando casada se sentia sozinha, pois Arthur não era seu companheiro. Após o polêmico rompimento, o ator decidiu lutar pela sua família e conseguiu se reaproximar de Mayra. No vídeo postado nesta manhã, a influencer contou que quis seguir com a papelada da separação para finalizar esse ciclo com Arthur. “É tempo de ressureição e é assim que eu gostaria que fosse, da morte para a vida”, explicou Mayra. “Não podemos chamar de vida tanta falta de amor, tanta falta de respeito, tanta destruição feita no passado em nosso lar. Começamos de novo, para viver o novo. Respeitando o tempo e a ordem das coisas acima de tudo”, acrescentou.

O casal vai continuar morando em casas separadas e, segundo a coach, tudo entre eles vai acontecer no tempo certo. Prevendo os questionamentos dos seguidores sobre as traições do ator, Mayra se adiantou e disse que não tem como saber se Arthur vai traí-la novamente. “Nunca saberemos o dia de amanhã. Não temos como ter certeza de nada, o ser humano é falho.” A influencer deixou claro que sabe todos os riscos que está correndo ao dar uma nova chance ao ator e falou que fará de tudo para que essa decisão seja assertiva. “Nós decidimos lutar juntos”, afirmou a coach, que após a separação se tornou uma pessoa religiosa e chegou a anunciar que estava preparando um casamento com Deus. “Se ele falhar, só ele perde, porque nós [ela e a filha] temos a Deus”, enfatizou. A ex-participante do “BBB 9” disse ainda que toda essa experiência com Arthur transformou sua vida, pois fez com que ela se amasse mais, se aproximasse de Deus e começasse a desconfiar mais do ser humano.