Após simularem briga na internet, Nego Di e Alê Oliveira anunciam programa juntos

Além deles, o comunicador Duda Garbi e o youtuber Fagner também integram a bancada do ‘Fora de Área’; podcast promete compartilhar histórias engraçadas vivenciadas pelo quarteto

Imagem: Reprodução/Instagram @negodioficial O 'Fora de Área' estreia às 18 horas desta sexta-feira, 28, nas plataformas de podcasts e no YouTube



Na última semana, o comediante Nego Di e o comentarista esportivo Alê Oliveira agitaram as redes sociais com uma suposta briga. Tudo começou quando o jornalista insinuou que, por arrogância, o humorista teria deixado de fazer uma publicação “arrasta para cima” nos stories do Instagram com o link de uma entrevista que Alê Oliveira concedeu a ele. Então, o clima esquentou e os dois trocaram farpas na internet. Os usuários se dividiram nas redes sociais – parte saiu em defesa de Alê e outros tomaram as dores de Nego Di. No entanto, o conflito não passou de uma pegadinha premeditada por ambos. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 26, Nego Di explicou que eles simularam a briga como uma estratégia de marketing para divulgar o “Fora de Área”, um podcast que estão desenvolvendo juntos.

“Eu tive a ideia de montar um podcast com o Alê Oliveira. Quando liguei para convidá-lo, foi engraçado porque, antes mesmo que eu falasse, o Alê me fez o mesmo convite dizendo: ‘Cara, vamos criar um programa’. Respondi que a ideia já estava pronta e foi assim que tudo aconteceu”, disse Nego Di. Além do comediante e do comentarista esportivo, também integram a bancada do podcast o comunicador Duda Garbi e o youtuber Fagner, conhecido como “O Boleiro”. Com o intuito de contar histórias engraçadas vividas pelos quatro integrantes, o “Fora de Área” estreia às 18 horas desta sexta-feira, 28, nas plataformas de podcasts e no YouTube.

“Um dia antes de começar a divulgação do programa, compartilhei com o Alê a ideia de criarmos uma briga fake e ele topou. Na internet, virou moda xingar o Nego Di. Então pensei: ‘Se eu criar uma briga, a galera que me acompanha sairá em minha defesa, mas os que me xingam são curiosos e vão acabar acessando o meu perfil para entender a briga. Nessa, eles divulgarão meu perfil’. A estratégia deu muito certo. Por conta da briga, meus stories no Instagram bateram 2 milhões de visualizações e fomos notícia em muitos jornais e programas de televisão. Com tudo isso, o perfil do podcast nas redes sociais já soma cerca de 90 mil seguidores antes mesmo da estreia”, concluiu o humorista.

Confira na íntegra a entrevista de Nego Di e Alê Oliveira ao Morning Show: