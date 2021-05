Pedro Bial se pronuncia após críticas por se referir a travestis no masculino: ‘Lamento demais’

Apresentador foi criticado após uma entrevista com Ronaldo Fenômeno no ‘Conversa com Bial’

Reprodução/Globo/26.05.2021 Pedro Bial pediu desculpas e disse que foi um descuido falar das travestis no masculino



O apresentador Pedro Bial pediu desculpas após ser criticados nas redes sociais pela forma como se referiu às travestis em seu programa na Globo. No “Conversa com Bial” da última quinta-feira, 20, o jornalista entrevistou o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e comentou sobre quando o atleta virou assunto por se evolver com travestis, em 2008. O problema é que, ao tocar no assunto, o apresentador se referiu se referiu às travestis no masculino. A cantora Linn da Quebrada chegou a comentar sobre o assunto no Twitter: “É um absurdo, mesmo depois de ter entrevistado a mim e ter acesso a tanta informação, ainda assim, o Bial se permitir erros tão irresponsáveis e cruéis com nossos corpos. Uma transfobia que corrobora com todo processo de marginalização ligado às nossas identidades. Inadmissível”.

Após a grande repercussão do assunto, Bial se pronunciou no Instagram: “Não é nem pela reação na internet que eu venho aqui hoje me penitenciar pelo mau uso, um uso infeliz de um artigo, de forma descuidada que eu me referi as travestis, é pela minha consciência, a consciência de alguém que tem uma contribuição pela causa trans”, afirmou o apresentador. “Lamento demais ter ofendido a quem quer que seja, isso jamais foi minha intensão. Alguns poderiam até achar desproporcional a reação, a violência das manifestações na internet, mas acho que violenta é a vida dura das pessoas trans que são maltratadas. É uma tragédia que o Brasil tem que enfrentar, então eu estou aqui para dizer em primeiro lugar que contem comigo sempre para o bem, para a construção, para a mudança do estado de coisas. Um grande beijo a todas e todos”, finalizou.

