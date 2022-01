Priscilla Alcantara assume o lugar de Camilla de Lucas no ‘The Masked Singer Brasil’

Outra novidade da nova temporada é que Tatá Werneck se junta ao time de jurados no lugar de Simone

Reprodução/Instagram/priscillaalcantara/camilladelucas/05.01.2022 Priscilla Alcantara ficará no lugar de Camilla de Lucas no 'The Masked Singer Brasil'



A nova temporada do “The Masked Singer Brasil” vai estrear no próximo dia 23 de janeiro com novidades. Uma delas é estreia de Priscilla Alcantara como apresentadora na Globo. Ela vai cobrir os bastidores da atração no lugar de Camilla de Lucas. “Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida”, afirmou ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia.”, que venceu a primeira edição do reality fantasiada de unicórnio.

O que chamou a atenção do público é que recentemente a ex-participante do “BBB 21” foi anunciada como apresentadora do programa “BBB – A Eliminação”, do Multishow, no lugar de Vivian Amorim, que está grávida, mas pouco depois a emissora divulgou que, na verdade, é Ana Clara é quem vai assumir o comando da atração junto com Bruno de Luca. O Multishow declarou na ocasião que “não houve uma troca de apresentadoras e, sim, um equívoco na divulgação”. Nas redes sociais, muitas pessoas estão achando que Camilla pode estar sofrendo um boicote na emissora carioca.

Outra novidade do “The Masked Singer Brasil”, anunciada no “Encontro” desta quarta-feira, 5, é que Tatá Werneck entre para o time de jurados no lugar de Simone, dupla de Simaria. “Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou”, brincou a apresentadora do “Lady Night”. O programa é apresentado pela cantora Ivete Sangalo e conta com Taís Araujo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch como jurados. A missão deles é julgar as apresentações musicais e descobrir quem são os famosos que estão por baixo das fantasias.

Que Boicote é esse com a Camilla de Lucas hein ?????? Esse quebra cabeça tá muito confuso… E quem começou ele vai ter que terminar… pic.twitter.com/P5DtFFb2at — Rafael (@Rafael39199611) January 5, 2022

Gente, que boicote é esse que a Camilla de Lucas tá sofrendo???? Tô entendendo é nada pic.twitter.com/8UIVkG284g — TINTIM POR TINTIM (@FOFOQUEIYOUTUBE) January 5, 2022

Camilla de Lucas sendo removida de vários projetos da Globo. O mais importante a ser observado é que todas as substituições são brancas. Brancas. — lucas (@abreuluc1) January 5, 2022

trocaram a camilla de lucas pela priscila alcantara como repórter nos bastidores do the masked singer. então a história que ela não podia apresentar A Eliminação por conflito com gravações de the masked singer é mentira, né. cortaram ela dos dois programas. — cacá (@_cacatuita) January 5, 2022