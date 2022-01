Gusttavo Lima testa positivo para a Covid-19 e shows são cancelados

Equipe do cantor informou que ele está assintomático e cumprirá o período de isolamento em casa

Reprodução/Instagram/gusttavolima Com Covid-19, Gusttavo Lima ficará em isolamento em casa



O cantor Gusttavo Lima testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, 5, e os shows que estavam marcados para os próximos dias foram cancelados. Em nota, a Balada Music, escritório do sertanejo, comunicou que ele está assintomático e cumprirá o isolamento social em casa. Gusttavo não participará nesta quarta-feira do “Futebol Solidário Marrone e Amigos”, um evento solidário de combate à fome que vai reunir diversos cantores, jogadores de futebol e até o presidente Jair Bolsonaro, na cidade de Buriti Alegre, em Goiás. Nos próximos dias 7, 8 e 9 de janeiro, o cantor faria shows nas cidades de Caldas Novas (GO), Guriri e Guarapari (ES), todos foram adiados, mas sua equipe afirmou que as apresentações serão remarcadas e as novas datas serão divulgadas em breve. Nas redes sociais, o sertanejo está recebendo o apoio de fãs. “Melhoras, embaixador”, comentou um seguidor. “Achei que ia ver gol do bebê hoje”, lamentou outro. “Infelizmente, pandemia não acabou”, observou mais um.