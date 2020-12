BBB 20 foi o assunto mais comentado do ano no Twitter

Segundo dados da rede social, reality show transmitido pela Rede Globo foi o programa de entretenimento ao vivo mais comentado do ano

Reprodução/Globo Edição 2020 do BBB superou outros realitys, como A Fazenda 12 e De Férias Com o Ex.



A edição 2020 do reality show Big Brother Brasil foi o assunto mais comentado do ano no Twitter. Segundo informações divulgadas pela própria rede social, o BBB bateu todos os recordes e se tornou o principal programa de entretenimento ao vivo no início da quarentena. Ao todo, a edição do reality gerou 278 milhões de tuítes, mais de dez vezes aos registrados na edição de 2019 do programa. Com os números, o BBB 20 superou outros reality shows, como A Fazenda 12, De Férias com o Ex, Master Chef Brasil e The Voice Kids.

Outro dado mostrado pelo Twitter foi de que os reprises de novelas consagradas também renderam muitos tuítes na rede social. Por conta da pandemia, as emissoras optaram por reproduzir novelas antigas para ocupar os horários nobres da programação. Segundo a plataforma, o reprise mais comentado foi o de Avenida Brasil, da TV Globo, sendo seguida pelas novelas Totalmente Demais, Fina Estampa, Amor de Mãe e A Força do Querer. O Brasil também foi o país que mais tuitou sobre a premiação MTV VMA 2020, o segundo que mais falou sobre o Oscar e o terceiro que mais comentou o Billboard Music Awars desse ano.

Fora do entretenimento, os noticiários e programas jornalísticos também foram muito comentados na plataforma. O programa que recebeu mais menções foi o Jornal Nacional, da TV Globo, sendo seguido pelo Fantástico, da mesma emissora. Completam o topo do ranking o Cidade Alerta e o Jornal da Record, ambos da TV Record, e o Encontro, também da TV Globo.