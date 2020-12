Leonardo testa positivo para a Covid-19 após se recuperar de dengue

Cantor falou nas redes sociais que está ‘bem’ e que precisou desmarcar show que faria no interior em São Paulo

Reprodução/Instagram/leonardo Leonardo disse que está 'bem' e que já se recuperou da dengue



O cantor Leonardo anunciou nesta terça-feira, 8, por meio das redes sociais que está com Covid-19. Além dele, sua mulher, Poliana, e a sogra também testaram positivo para a doença. O sertanejo chegou a ter sintomas similares ao do coronavírus no final de novembro, mas ao receber o diagnóstico médico descobriu que, na verdade, estava com dengue. “Hoje infelizmente testei positivo para Covid-19, estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue. Peço as orações de todos, para Deus abençoar não só a mim, mas minha mulher Poliana e minha sogra que também foram diagnosticadas. Que Deus abençoe todos que estão passando por essa doença e momento difícil”, escreveu o cantor no Instagram.

Por conta da doença, Leonardo ficará isolado nos próximos dias e precisou desmarcar seus compromissos profissionais. “Faríamos um show na linda cidade de Sorocaba, São Paulo, dia 11 de dezembro, sexta-feira, show que seria modelo de cumprimento às regras da OMS para a realização de eventos como distanciamento, uso de máscaras e higienização. Espero encontra-los o quanto antes e assim que possível anunciaremos nova data do show”, disse o sertanejo. Zé Felipe e Jéssica Beatriz Costa, que são filhos do cantor, comentaram a publicação. “Eu te amo! Estou com você sempre! Deus na frente sempre”, escreveu a jovem e o irmão acrescentou emojis de oração.