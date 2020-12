Filha do cantor Belo é solta um mês após ser presa em flagrante no Rio

Isadora Alkimin Vieira foi acusada de participar de uma quadrilha que aplica golpes eletrônicos

Reprodução/Instagram/Belo Isadora foi presa em novembro e, agora, vai cumprir medidas cautelares



Isadora Alkimin Vieira, filha mais nova do cantor Belo, foi solta cerca de um mês após ser presa em flagrante no Rio de Janeiro junto com mais 11 mulheres em uma ação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). A assessoria de imprensa do pagodeiro confirmou a informação à Jovem Pan, mas não quis entrar em detalhes sobre o caso. Isadora tem 21 anos e foi acusada de participar de uma quadrilha que aplica golpes eletrônicos e possui ligação com uma facção criminosa que está entre as maiores do estado do Rio. Por mês, a organização criminosa faturava de R$ 600 mil a R$ 1 milhão. Segundo divulgado pelo UOL, a filha do cantor Belo estava presa no Instituto Penal Santo Expedito, que fica em Bangu, zona Oeste do Rio. Ela foi solta com mais sete mulheres por decisão do Tribunal de Justiça (TJ-RJ) e a justificativa é que nenhuma delas possui antecedentes criminais. Isadora e as demais soltas deverão cumprir medidas cautelares, que incluem relatar as autoridades mensalmente detalhes das suas atividades.