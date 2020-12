Helio de La Peña comenta caso Marcius Melhem: ‘Isso a Globo não mostra’

Artista falou sobre sobre as denúncias de assédio moral e sexual feitas por Dani Calabresa

O humorista Helio de La Peña, que ficou conhecido por participar do programa “Casseta & Planeta”, decidiu comentar no Twitter sobre as denúncias de assédio moral e sexual que a atriz Dani Calabresa e outras mulheres fizeram contra o ex-diretor do núcleo de humor da Globo, Marcius Melhem. “Assédio moral e sexual: Isso a Globo não mostra…”, escreveu o ator na última segunda-feira, 7, referindo-se a uma frase se popularizou nas redes sociais e virou título de um irônico quadro do “Fantástico”. A denúncia feira por Calabresa voltou a ser assunto e ganhou grande repercussão após uma reportagem da Revista Piauí detalhar os casos de assédio moral e sexual que a artista sofreu por anos. Desde a publicação da matéria diversos artistas, como Ivete Sangalo, Danilo Gentili e Fátima Bernardes, têm se posicionado nas redes sociais a favor da humorista. A Globo também passou a ser criticada por não ter investigado o caso quando recebeu a denúncia da artista. Melhem deixou a Globo em março desde ano e, segundo divulgado pela emissora na época, foi em comum acordo.