BBB 20: Namorada sai em defesa de Petrix: ‘Nunca abusaria de alguém’

i feel like I should say something now to what is going on in the social media. Many journalists asked me to say something so I do it here now. I have seen all your messages have read them all. I know about what’s going in big brother I thank you all a lot to text me &‘ try to help me to understand things in Portuguese. I appreciate those kind of help. But petrix is my boyfriend. I love him and I know him already pretty well. I can tell you guys that this, what he is accused of, is not true. Also the News from Diego Hypólito that he would have hit me, is NOT true. He is a super super good person and he would never abuse someone. He is a lovely person with an open heart.someone who is close to people he likes. It is easy to misunderstand that. But I please you, wait until you can see the real him. And don’t attack us with aggressive messages. Sooner or later You will understand what I am talking about. I will always stand behind him and support him as good as i can as his girlfriend. I hope everyone has a nice day! If not, make it to a nice one! ☝🏼☀️🙏🏼😊 Google translator -Okey, sinto que devo dizer algo agora sobre o que está acontecendo nas mídias sociais. Muitos jornalistas me pediram para dizer algo, então eu faço isso aqui agora. Eu vi todas as suas mensagens ter lido todas elas. Sei tudo sobre o que está acontecendo no big brother. Agradeço muito a todos por me enviar uma mensagem de texto e tento me ajudar a entender as coisas em português. Eu aprecio esse tipo de ajuda. Mas petrix é meu namorado. Eu o amo e já o conheço muito bem. Posso dizer a vocês que isso, do que ele é acusado, não é verdade. Também as notícias de Diego Hypólito que ele teria me atingido, NÃO são verdadeiras. Ele é uma pessoa super super boa e nunca abusaria de alguém. Ele é uma pessoa adorável com o coração aberto, alguém que é próximo das pessoas que ele gosta. É fácil entender mal isso. Mas, por favor, espere até poder vê-lo de verdade. E não nos ataque com mensagens agressivas. Mais cedo ou mais tarde Você entenderá do que estou falando. Eu sempre vou ficar atrás dele e apoiá-lo o melhor que puder como sua namorada. Espero que todos tenham um bom dia❤️