‘BBB 21’: ‘Acho que Karol Conká está pagando uma grana para a Globo’, diz Nego Di

Em entrevista ao Pânico, humorista criticou diferença do tratamento dado pela Globo aos ex-BBBs; além disso, afirmou que ficou ‘apavorado’ ao ver vídeos da participação da cantora no reality show

Imagem: Reprodução/Instagram @negodioficial Nego Di revelou, em entrevista ao Pânico, que chorou apenas uma vez desde sua eliminação do 'BBB 21'



Eliminado com 98,76% dos votos no terceiro paredão da 21ª edição do Big Brother Brasil, o humorista Nego Di criticou a TV Globo em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 3. “Me intrigou demais a maneira como a Globo acolheu a Karol Conká após sua eliminação. Esse tratamento especial com ela me incomodou, afinal, minha família não importa tanto quanto a dela? Também fui ameaçado, meu filho foi ameaçado. Entendi que eles me trataram diferente porque sou comediante. Eles consideram a carreira dela maior e, antes do programa, já tinham contato com a Karol. A Globo está oferecendo este cuidado pensando no futuro da própria emissora, porque se acabarem com a carreira dela, como vão levar outros artistas consagrados para o BBB?”, questionou. Além disso, o ex-BBB levantou a hipótese do dinheiro estar mediando a relação entre a Globo e a artista. “A Karol Conká está passando por uma gestão de crise em sua carreira. Claro que limpar sua imagem também é de interesse da emissora, mas acho que ela está pagando uma grana para a Globo. De graça, não iriam fazer tanto”, disse.

O humorista, que havia batido o recorde de rejeição do programa com sua eliminação, cedeu a coroa de maior desaprovação do público à Karol Conká, que deixou o reality show uma semana depois com 99,17% dos votos. “Todas as cenas que eu vi da cantora no BBB me apavoraram. Lá dentro não esquecemos que estamos sendo filmados, até podemos relaxar uma vez ou outra, mas não esquecemos. Jamais pensei que uma pessoa teria a capacidade de mentir tanto e tão tranquilamente como ela fez, mesmo sabendo que estava sendo filmada.”

Além disso, Nego Di explicou como lidou com a enorme quantidade de críticas que recebeu ao deixar a casa. “Sendo negro, humorista e conservador, já nasci cancelado e fui me descancelando ao longo do tempo. Após a eliminação, sai da casa e cheguei completamente perdido no hotel, sem entender o motivo de toda aquela rejeição. Em comemoração, soltaram tantos fogos que parecia que tinham derrubado o Bolsonaro. Chorei apenas uma vez para desabafar, mas nem sabia as razões pelas quais eu estava chorando. Logo em seguida, me puni lendo as publicações na internet, haviam muitos comentários e mensagens dizendo que iriam matar minha família. No outro dia, depois de ir a todos os compromissos, tomar banho e comer, comecei a entender a situação”, concluiu.

Confira a íntegra da entrevista com o humorista Nego Di: