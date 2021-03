Fábio Jr. atende pedido de Juliette no ‘BBB 21’ e comenta: ‘Estou de olho nesse cuscuz’

Sister pediu para o pai de Fiuk comentar uma foto dela no Instagram e ele fez um comentário

Reprodução/Instagram/fabiojroficial/Globo/03.03.2021 Fábio Jr ouviu o pedido de Juliette no 'BBB 21' e comentou foto da sister



O cantor Fábio Jr. atendeu ao pedido de Juliette e fez um comentário em uma foto da sister, que já soma quase 12 milhões de seguidores, no Instagram. Após a paraibana se desentender com Fiuk, que confundiu cuscuz com farinha, a sister e Gilberto começaram a pedir na madrugada desta quarta-feira, 3, para o cantor comentar uma foto deles. “Vou cair durinha”, afirmou a advogada. O filho de Fábio Jr. estava presente no momento e disse que seu pai costuma comentar nas fotos das pessoas que ele gosta. Fábio Jr. ficou sabendo desse pedido e resolveu fazer a alegria da participante que é uma das favoritas do público no “BBB 21”.

“Oi, Juliette!!!! Estou aqui! Estou de olho nesse ‘cuscuz’ de vocês aí hein… Obrigado pelo carinho… Beijão para você”, escreveu o cantor romântico. Cleo, que é irmã de Fiuk, também deixou um comentário na foto de Juliette: “Linda igual um cuscuzinho”. Fábio Jr. também atendeu ao pedido de Gilberto e deixou um comentário na foto do doutorando em economia: “Gil do Vigor!!! Quero ver você no meu show dançando o ‘tchak, tchak’ hein?!? Beijão para você e para sua mãe”. Agora é só esperar os brothers saírem do jogo para ver a reação deles ao descobrir que o cantor fez comentários nas fotos deles.