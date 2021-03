Yudi Tamashiro conta que saía do ‘Bom Dia & Cia’ e ia para prostíbulo

Ex-apresentador do SBT falou que ‘ficava muito louco’, emendava baladas e ia trabalhar virado

Reprodução/Instagram/yuditamashiro/03.03.2021 Yudi Tamashiro contou que sentia que precisava mudar o rumo da sua carreira quando saiu do SBT



A transição na carreira de Yudi Tamashiro foi marcada por um momento difícil. O artista começou a fazer sucesso ainda criança no comandou o “Bom Dia & Cia” ao lado de Priscilla Alcantara e ficou à frente da atração infantil do SBT até seus 21 anos. Depois dos 18 anos, o apresentador não se sentia mais à vontade com o que estava fazendo na televisão e vivia uma rotina intensa fora do ar. “Eu saía do ‘Bom Dia’ e emendava num puteiro para almoçar. Eu chegava lá e mais conversava com as garotas do que fazia mesmo. Queria mais era dividir coisas que eu não podia dividir com outras pessoas”, contou durante uma participação no podcast Flow.

Yudi contou que “ficava muito louco” e do prostíbulo emendava em uma balada. “Se eu não arrumasse nenhuma menina na balada, emendava na casa de swing e lá arrumava umas meninas e levava para minha casa ou já ia virado para o ‘Bom dia e Cia’, deixava as meninas dormindo em casa, depois ia buscar essas meninas e ia para outro ‘rolê’ de novo”, contou o artista que atualmente está com 28 anos. Viver essa rotina foi desgastando o apresentador e, com o tempo, ele entendeu que precisava dar um novo rumo para sua carreira. A gota d’água foi um dia em que chegou virado para trabalhar, passou mal durante o programa ao vivo e vomitou. Segundo Yudi, foi nesse momento que ele sentiu que estava jogando sua vida privada.

Após esse episódio, ele pediu demissão e explicou no SBT que já era um adulto e precisava mudar sua imagem. “Aquela não era mais minha realidade”, afirmou. Yudi conversou com seus pais, eles o alertaram sobre o salário que ele estava abrindo mão, mas apoiaram sua decisão. O apresentador foi agradecer a Silvio Santos pessoalmente pela oportunidade que recebeu e durante a conversa explicou por que estava pedindo demissão do SBT. Yudi chegou a pedir uma nova oportunidade para o dono do SBT, mas Silvio explicou que o público ainda não via o apresentador como um homem adulto e, dessa forma, seria difícil conseguir anunciantes para um programa noturno. Assim que saiu do SBT, Yudi aceitou o convite da Record e participou do reality show “A Fazenda”.