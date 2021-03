‘BBB 21’: Arthur, Caio, Carla Díaz e João Luiz estão no paredão falso 

Pocah, opção no contragolpe do VIP, acabou se “livrando” na prova Bate e Volta.

Arthur, Caio, Carla Díaz e João Luiz estão no tão esperado paredão falso do Big Brother Brasil 2021, formado neste domingo, 7. Agora, o escolhido pelo público na próxima terça-feira, 9, ficará isolado em um quarto secreto enquanto assiste os demais brothers. Carla Díaz e João Luiz acabaram entrando no paredão devido às indicações do líder Rodolffo, que precisou escolher um participante do VIP e outro da Xepa. Já Caio foi indicado pelo contragolpe da Xepa, enquanto Arthur acabou sendo o brother eleito pela votação da casa. Pocah, opção no contragolpe do VIP, acabou se “livrando” na prova Bate e Volta.

Além de poder observar a movimentação casa, o “eliminado”, ao voltar para o jogo, poderá vetar uma escolha do Anjo, válido por até duas semanas. O brother menos votado, no próximo paredão terá poder de voto 2, ou seja, em quem ele votar será adicionado dois votos. A escolha também poderá ser usada em um prazo de duas semanas.