‘BBB 21’: Arthur vence Prova do Anjo e indica Fiuk e Juliette ao monstro

Acredite se quiser, na Prova do Anjo deste sábado, 06, não foi Caio o vencedor. Na atividade Oral-B Projota, Pocah, Gilberto, Thaís, Camilla de Lucas, Caio, Viih Tube e Arthur disputaram o colar da imunidade em prova que consistia em arremessar bolas de um lançador em direção a espaços de dente que continuam números, a ideia era somar o máximo de pontos possível em quatro tentativas. O grande vencedor foi Arthur, que terminou a prova com 120 pontos, o segundo colocado foi Projota com 110 pontos.

Na escolha do monstro, o crossfiteiro escolheu Fiuk e Juliette para usar um kap e uniforme, com uma lanterna, e ficar de “guarita” no gramado da casa por tempo integral até a hora da eliminação. Os dois perderam 300 estalecas e a advogada, que estava no VIP, voltou para a xepa com o castigo. Depois da indicação, Fiuk reclamou do monstro para Carla Diaz. “Tentei ficar na boa com o Arthur, mas ele insiste”, disse. A atriz disse que pensava que o castigo seria para ela. Juliette também ficou chateada com a atitude de Arthur. “Tive uma conversa com ele sobre coragem e ele disse que não iria dar a ninguém do VIP. Eu estou passada”, disparou.