Projota é vilão ou jogador? Relembre polêmicas do cantor no ‘BBB 21’

Rapper protagonizou conflitos com Lucas Penteado, pensou em estratégias contra os favoritos da edição, e se envolveu em outras situações que não agradaram quem acompanha o reality

Quem diria que o “moleque de vila” toparia participar do “BBB 21” e que causaria tantas polêmicas dentro da casa? Jogador declarado, Projota passou a ser considerado por parte do público um dos vilões da edição – principalmente quando se aproximou de Nego Di e Karol Conká, ambos já eliminados. Após Lumena também ter saído por votação do público, o cantor acredita que a nova parceria com o crossfiteiro Arthur, que enfrentou com ele o último paredão, está agradando o público. A questão é que Lumena também era uma das participantes com grande rejeição e, por isso, sua jornada no reality foi encerrada. Vale lembrar, ainda, que o próximo paredão é falso, e internautas passaram a comentar nas redes sociais que seria engraçado ver a cara de Projota, que se propôs a eliminar as “plantas” do jogo, ver um dos participantes favoritos do “BBB 21” ser falsamente eliminado e depois voltando para a casa. Com um tipo de jogo que não vem agradando, Projota dificilmente chegará à final do reality, mas afinal de contas, o rapper é um vilão ou um estrategista?

Relembre as polêmicas de Projota no ‘BBB21’

Assim que entrou no jogo, Projota ficou entre os seis participantes mais votados para receber imunidade na primeira semana e, logo nos primeiros dias, mostrou que adora fazer uma fofoca e analisar o que pode acontecer no jogo. Em um primeiro momento, o público gostou disso, mas logo as estratégias e estilo de jogo do cantor queimaram sua imagem. Quando Lucas Penteado começou a arrumar conflitos dentro da casa, o cantor, que sabia que o ator era muito fã do seu trabalho, chamou ele de canto e deu um sermão nele. A atitude foi elogiada pelo público e até por Tiago Leifert, apresentador do programa, mas depois o cantor passou a tirar sarro do ator, fazendo imitações dele pelas costas.

Conversa Lucas e Projota – parte 1 pic.twitter.com/RphIM5Qopr — Projota 🎧 (@Projota) January 31, 2021

Projota imitando o Lucas.

Projota desprezível, depois sai falando que não imitou ngm#BBB21 pic.twitter.com/6vCe9r9BDJ — ‏ ➰ (@AlineHerondale) February 4, 2021

Outro momento que não pegou bem para o cantor foi quando ele se gabou, novamente pelas costas de Lucas, de ter se saído melhor em uma batalha de rimas que fez com o ator durante uma festa. Mais um episódio polêmico envolvendo Projota na casa foi quando vazou uma conversa do rapper com Boninho, na qual ele revelou que guardava uma faca para caso precisasse se defender de Lucas.

Na segunda semana de jogo, Projota também virou assunto por fazer um discurso ao vivo detonando Arcrebiano no Jogo da Discórdia. A confusão começou após Karol Conká se envolver com Bil e ter um ataque de ciúmes por achar que Carla Diaz estava dando em cima do modelo. A confusão aconteceu após uma festa e Arcrebriano, que disse que não sabia da discussão que estava acontecendo no quarto, foi dormir. Segundo Projota, ele precisou resolver um problema que era de Bil e, ao invés de colocar a foto dele no quadro de influenciadores e influenciados, decidiu deixar a imagem do segundo eliminado do “BBB 21” no chão.

Projota responde o Jogo Da Discórdia 💥

📌 Nego Di, Karol Conká e Projota são influenciadores.

E não escolheu nenhum influenciável. #BBB21 #RedeBBB @Projota pic.twitter.com/bbYcb8XFfA — Multishow em 🏠 (@multishow) February 9, 2021

As estratégias de Projota que deram errado também bombaram nas redes sociais. Uma delas foi quando ele falou que, quem ganhasse o anjo, deveria dar o monstro para Gilberto, com o objetivo que ele tivesse mais dificuldade de atender ao Big Fone. O doutorando em economia de fato recebeu o monstro, mas (adivinha?!) ele conseguiu atender ao telefone da casa. O cantor também planejou deixar Sarah um bom tempo na xepa, no entanto ela venceu a prova do líder após Karol Conká sair da liderança. Ao ver que seus aliados estavam deixando o jogo, a estratégia do cantor passou a ser mirar em quem ele considerava “planta” na casa. O primeiro alvo foi João Luiz, que não só ganhou o líder, como também indicou o rapper ao paredão.

Depois do VAR da falsa da Viih temos que ter o VAR da Carla Diaz que disse ter dado o monstro ao Gil como um presente por ele ser fã do programa ,e não assumiu que foi tudo um plano do Projota dela e do gabinete do ódio #bbb21 #ProvaDoLider #sonsa #grandao pic.twitter.com/Hg7zjq0VJh — Flavinha ▽▲ (@_Flavia_Freire) March 4, 2021

Gente, alguém conta? #BBB21

Projota olhando o Feed BBB do João Luiz falando “seus dias estão contados, meu amigo”. pic.twitter.com/mAHnYDCkG5 — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) February 23, 2021

A confusão mais recente envolvendo o cantor foi por causa do monstro que recebeu de Caio, que por três vezes consecutivas venceu a Prova do Anjo. Vestido de brócolis e Pocah de frango, eles tinham que dançar em cima de marmitas cenográficas. O problema é que o rapper se sentiu ofendido porque ninguém da casa ficou acompanhando ele a funkeira no monstro para dar apoio. Depois, ele se revoltou quando precisou aguardar na fila para fazer o raio-x diário vestido com o traje, enquanto Sarah, Gilberto e João Luiz esperavam na sua frente. Para ele, os companheiros de confinamento deveriam ter deixado ele “passar”, já que estava cumprindo a punição. “Não aguento mais! Bando de filho da p***. Peguei fila pra fazer o raio-x. Já fui o primeiro a chegar ali, já deixei os monstros passarem na minha frente. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje peguei fila, mano. Três pessoas na minha frente, na fila.”