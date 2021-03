‘BBB 21’: Thaís vence Prova do Anjo e dá monstro para Sarah e Gil

A cirurgiã-dentista levou a melhor na Prova do Anjo Páscoa, desbancando Viih Tube e Fiuk na reta final

Reprodução/TV Globo Thaís venceu a Prova do Anjo



A casa do “BBB 21” já tem um novo anjo. Na tarde deste sábado, 27, a participante Thaís levou a melhor na Prova do Anjo Páscoa, desbancando Viih Tube e Fiuk na reta final. Vestidos de coelhos, a disputa foi um simples jogo de sorte. O apresentador Thiago Leifert explicou. “Vocês estão vendo aí vários ovos de Páscoa! Quando for a sua vez, você escolhe um ovo e lê a mensagem que está dentro dele. Vence quem restar por último na prova. Além de se tornar o Anjo, o vencedor ainda leva 5 mil reais de compras no aplicativo da patrocinadora”. Thaís foi a última a ficar na disputa e acabou vencendo. Como de costume, ela precisou dar o castigo do monstro para dois participantes e as escolhas da dentista foram: Sarah e Gil. “Os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos como E.T. em nave espacial. Ao sinal do Monstro, eles deverão subir em suas bases no gramado e arrasar numa dancinha alienígena. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no Vip para a Xepa.”